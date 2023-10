13 ott 2023 13:28

E' INIZIATA LA CACCIA AGLI EBREI / 2 - NEL NORD DELLA FRANCIA, UN INSEGNANTE È STATO UCCISO IN UN ATTACCO CON IL COLTELLO IN UN LICEO DI ARRAS - L’ATTENTATORE, 20ENNE, SI CHIAMA MOHAMED MOGOUCHKOV, HA ORIGINI CECENE, E HA URLATO "ALLAH AKBAR" - CI SAREBBERO ANCHE DIVERSI FERITI - IL RAGAZZO ERA SCHEDATO DALLA POLIZIA PERCHÈ "A RISCHIO RADICALIZZAZIONE" ED È UN EX STUDENTE DELLA SCUOLA DOVE HA COLPITO - SUO FRATELLO È STATO ARRESTATO DAVANTI A UN ALTRO ISTITUTO, MA NON AVEVA ARMI CON SÉ...