1. 'DISNEY HA CREATO TASK FORCE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE'

(ANSA) - Walt Disney ha creato una task force per studiare l'intelligenza artificiale e i modi per utilizzarla nel settore dell'intrattenimento e ridurre i costi, nonostante da settimane attori e scrittori ad Hollywood stiano combattendo per limitarne l'utilizzo. Creato all'inizio di quest'anno, prima dell'inizio del maxi sciopero, il gruppo sta cercando di sviluppare delle app di intelligenza artificiale e di avviare partnership con le startup, secondo quanto riferito da tre fonti informate alla Reuters. A riprova di ciò, sul sito della Disney c'è l'avviso di 11 posti di lavoro per "persone che hanno esperienza nell'ambito dell'Ia", in ogni settore dell'azienda, dai Walt Disney Studios ai parchi a tema fino alla televisione.

2, FT, GOOGLE E UNIVERSAL MUSIC TRATTANO SUI 'DEEPFAKE' DELL'IA

(ANSA) - Google e Universal Music hanno avviato trattative per un accordo sui 'deepfake' musicali generati dall'intelligenza artificiale. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali trattative puntano a formare una partnership importante per l'industria musicale che si trova a fare i conti con le implicazioni dell'IA.

Con l'intelligenza artificiale generativa c'è stato un aumento delle canzoni 'deepfake' che replicano le voci e le liriche spesso senza il consenso degli artisti. Le trattative sono nelle fasi inziali e nessun lancio di nuovi prodotti è imminente, ma l'obiettivo è quello di creare strumenti che consentano ai fan di creare con l'IA musica in modo legittimo, pagando i titolari del copyright.

3. RED STAR HA UTILIZZATO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER CREARE LE NUOVE MAGLIE

Estratto da www.socialmediasoccer.com

Per la stagione 2023-2024, il club di Saint-Ouen porterà in campo una nuova evoluzione del suo concetto di fare marketing. I francesi, infatti, con la collaborazione del partner Kappa, ha disegnato le maglie per la prossima stagione utilizzando l'intelligenza artificiale (AI), una prima volta assoluta in Francia.

Una delle collaborazioni più moderne annunciate dal club francese. Infatti, per disegnare queste maglie, la Stella Rossa e Kappa hanno collaborato con l'intelligenza artificiale e lo studio UVL, uno studio creativo che si occupa di intelligenza artificiale.

"Abbiamo inserito come dati di input immagini d'archivio del club, foto della squadra, foto dello stadio, immagini di ogni vecchia maglia per permettere allo strumento di mantenere un legame col nostro passato. L'AI non ha creato le maglie, ha scavato nei ricordi del club, ha fatto luce sulla sua identità e lo ha spinto a ricordare, ad andare ancora oltre per la sua memoria e il suo patrimonio", spiega il club nel comunicato stampa. […]

