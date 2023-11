L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CI FARA' FATICARE DI MENO? SECONDO BILL GATES SÌ - IL FONDATORE DI MICROSOFT SOSTIENE CHE, GRAZIE ALL'IA, LA SETTIMANA LAVORATIVA POTREBBE ESSERE RIDOTTA A TRE GIORNI: "LE MACCHINE PRODURRANNO CIBO E TUTTO IL RESTO" - PER QUANTO POSSA SEMBRARE UNO SCENARIO IDILLIACO, QUESTA TECNOLOGIA APRE A UNO SCENARIO CHE HA ANCORA MOLTI PUNTI INTERROGATIVI A CUI NON SI È DATA ANCORA UNA RISPOSTA...

Secondo Bill Gates, grazie all'intelligenza artificiale, la settimana lavorativa potrebbe essere ridotta a soli tre giorni. Ospite del podcast "What Now?" di Trevor Noah, il fondatore di Microsoft, ha risposto a una domanda sui possibili rischi dell'AI in relazione al mondo del lavoro dicendo che in futuro gli uomini potrebbero non dover "lavorare duramente" perché potrebbe esistere un mondo in cui "le macchine producono il cibo e tutto il resto".

"Se alla fine si crea una società in cui si deve lavorare solo tre giorni a settimana, probabilmente va bene", ha aggiunto Gates, stando a Business Insider, che ha riportato le dichiarazioni del fondatore di Microsoft. [...]

Anche Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, aveva affermato che la prossima generazione di lavoratori avrà una settimana lavorativa più breve grazie all'intelligenza artificiale: secondo la sua previsione, si lavorerà 3,5 giorni a settimana.

