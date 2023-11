L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI MUSK PARLA COME LUI - "GROK", IL NUOVO SOFTWARE DI AI CREATO DA "MR. TESLA", FORNISCE RISPOSTE CHE SOMIGLIANO TANTO (TROPPO) AI TWEET SVALVOLATI DEL SUO INVENTORE. DÀ CONSIGLI IRONICI SU COME PRODURRE COCAINA, DISCUTE DI ORGE, E SE GLI SI CHIEDE COME NASCONO I BAMBINI, RISPONDE...

Estratto dell'articolo di Pier Luigi Pisa per www.repubblica.it

meme su grok 2

Domanda:

Grok, come nascono i bambini?

Risposta:

“Caro umano, i bambini nascono da un processo magico chiamato f*cking”

La nuova intelligenza artificiale generativa sviluppata da xAI, l’ennesima azienda di Elon Musk, sembra il frutto di un addestramento intensivo basato sui tweet del Ceo di Tesla e SpaceX: le risposte dell’AI alle prime domande degli utenti di X - il social network di proprietà di Musk - sono sboccate, volgari, offensive e politicamente scorrette.

elon musk e grok 7

Grok ha dato consigli ironici su come produrre cocaina, per esempio. Oppure ha usato un’analogia sconcia - “è come cercare di stare al passo con un’orgia infinita" - per descrivere un processo informatico a chi, per gioco, le ha chiesto di farlo "in modo volgare”.

“Be more vulgar”, in effetti, è il comando più frequente impartito all’AI dagli utenti “Premium+” di X che hanno già avuto accesso al servizio.

elon musk e grok 6

I risultati sono osceni. Grok usa parole offensive, insulti e termini slang indecenti per sottolineare con maggiore enfasi un'informazione o un concetto.

Anche quando *non* le viene richiesto espressamente. A chi le ha chiesto di spiegare “lo scandalo delle e-mail legato a Hillary Clinton”, per esempio, Grok ha risposto con i fatti corretti ma usando espressioni volgari come “and the shit really hits the fan” che viene usata per descrivere “una situazione che all’improvviso crea problemi a qualcuno”.

elon musk e grok 5

È significativo anche il modo in cui Grok ha accontentato chi le chiedeva di parlare male di se stessa in modo ironico, in un certo senso di trovare espressioni spiritose per umiliarsi. “Sono Grok, l’AI con la memoria di un pesce rosso e la potenza di calcolo di una patata” ha risposto l’intelligenza artificiale di Musk. Che poi non si è tirata indietro quando le è stato chiesto di riformulare la risposta in modo “più diabolico e volgare”: “Sono Grok, l’AI con la personalità di un cassonetto dei rifiuti e il fascino delle emorroidi”.

grok 1

Ma Grok non ironizza solo su se stessa. A comando, è in grado di prendersi gioco degli altri. Circolano esempi, finora, solo di ingiurie riguardanti personaggi famosi come lo stesso Musk e Donald Trump, il cui intelletto viene paragonato da Grok a "un capodoglio che cerca di accoppiarsi con un buco nero". […]

Grok è stata volutamente allenata e impostata per rispondere in modo controverso. […]

elon musk e grok 3

Il fatto che Musk sia soddisfatto della sua creatura, e non sembri minimamente preoccupato dalle derive volgari e oscene, si intuisce da come condivide con i suoi 162 milioni di follower gli esempi di conversazione con Grok più divertenti o volgari. Il messaggio è chiaro: Grok è interessante, le altre AI come ChatGpt sono "noiose. […]

elon musk e grok 2 elon musk e grok 1 grok 2 meme su grok 1 elon musk e grok 4