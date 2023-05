L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE STA RIMPIAZZANDO MIGLIAIA DI FIGURE PROFESSIONALI E SI STIMA CHE TRASFORMERÀ L'80% DEGLI IMPIEGHI IN CIRCOLAZIONE - A RISCHIO SOPRATTUTTO I DIPENDENTI DI SETTORI DOVE I SISTEMI INFORMATICI SONO PIÙ RAPIDI E PRECISI DEGLI UMANI, COME GLI OPERATORI DI TELEMARKETING, IMPIEGATI DI BANCA E COMMERCIALISTI, MA ANCHE LAVORI CREATIVI COME FOTOGRAFI E SCRITTORI...

Il Messaggero

Fermare il futuro non si può, governarlo è possibile. Ibm, multinazionale Usa dell'informatica, comincia già ora: ha deciso di bloccare, per i prossimi cinque anni, le assunzioni nei ruoli in cui l'intelligenza artificiale può sostituire l'uomo. Tradotto in numeri, significa 7.800 posti di lavoro in meno.

[…] Per i ricercatori dell'Università della Pennsylvania almeno metà delle attività svolte dal 20% della forza lavoro potrebbe essere portata a termine molto più velocemente grazie alla tecnologia e l'80% degli impieghi cambierà per effetto dell'intelligenza artificiale.

Bene dal punto di vista della produzione, meno per i dipendenti di settori nei quali i sistemi informatici intelligenti sono più rapidi, precisi e concorrenziali. Come gli operatori di telemarketing, in competizione con i chat bot in grado di gestire chiamate e richieste dei clienti, per gli impiegati di banca, che potrebbero essere rimpiazzati da algoritmi e piattaforme digitali, i commercialisti, le cui competenze trovano un'alternativa formidabile negli strumenti intelligenti di analisi dei dati.

[…] gli agenti di viaggio potrebbero diventare obsoleti e il ruolo dei bibliotecari essere superato da piattaforme digitali e motori di ricerca avanzati. Gli addetti alla manutenzione sono meno richiesti con l'introduzione dei robot, chi lavora nel mondo dell'editoria potrebbe lasciare il posto ad algoritmi, per gli scatti artistici persino il fotografo diventerebbe superfluo.

[…] COMPETENZE

Tutti i ruoli a rischio ridimensionamento, sottolineano gli esperti, potrebbero sviluppare nuove competenze e sfruttare la tecnologia per automatizzare compiti replicabili. I postini utilizzeranno droni e veicoli autonomi anziché spostarsi solo in motorino, i controllori del traffico aereo saranno nelle condizioni di prendere efficacemente decisioni in tempo reale. L'ultimo rapporto dell'AI Now Institute sostiene che in materia di assistenza sanitaria, scuola, giustizia ed ecologia i sistemi intelligenti supereranno i limiti umani.

Con la codificazione dei dati, per esempio, sarà possibile mettere a punto un sistema di welfare senza sprechi e su misura per le necessità dei cittadini, scuole e ospedali beneficeranno di interventi mirati. […]