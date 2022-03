L'INVASIONE RUSSA NON E' POI COSI' DIVERSA DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE - GUARDATE LE FOTO RACCOLTE DAL "NEW YORK POST": SEMBRA DI ESSERE TORNATI INDIETRO DI 80 ANNI: I CARRI ARMATI CHE SFILANO, GLI SFOLLATI CHE SPERANO NELL'ULTIMO TRENO E QUELLI COSTRETTI DALLE BOMBE A RIPARARSI SOTTO TERRA, GLI ABBRACCI DEI BAMBINI E I VOLTI DEI PADRI, COSTRETTI A SALUTARLI... - FOTO

Dal New York Post

Ecco il reportage fotografico pubblicato dal New York Post che ha messo vicino alle dell'invasione russa dell'Ucraina quelle scattate durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia si ripete.

persone in una stazione ferroviaria dopo un attacco aereo nella regione di zhytomyr la folla in attesa dei treni in una stazione di helsinki, in finlandia, 11 marzo 1939 londinesi sul binario del treno alla stazione della metropolitana di aldwych, londra, durante i bombardamenti nazisti, 8 ottobre 1940 una madre e una figlia in fuga aspettano di entrare in polonia al valico di korczowa il 2 marzo le persone si rifugiano nella stazione della metropolitana di dorohozhychi a kiev, il 2 marzo una giovane ragazza francese si aggrappa a sua madre nel maggio 1940 i profughi tedeschi aspettano di salire a bordo di un treno alla stazione di klingenthal in cecoslovacchia nel settembre 1938 la gente aspetta al binario un treno di evacuazione alla stazione ferroviaria di kiev, il 5 marzo membri in servizio delle truppe filo russe nella regione di donetsk, ucraina, 1 marzo i soldati si tengono al caldo vicino a un fuoco aperto nelle paludi di pinsk, febbraio 1944 edifici distrutti a irpin, in ucraina, il 3 marzo i russi appiccano incendi e fanno saltare edifici per mettere in difficolta le truppe di hitler, kiev, in ucraina, 11 ottobre 1941 i residenti di irpin fuggono dai pesanti combattimenti attraverso un ponte distrutto, 7 marzo le famiglie attraversano il ponte danneggiato a tangermunde bombardato dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale soldato ucraino con i corpi dei soldati russi morti alla periferia di irpin, il 1 marzo le truppe statunitensi a cherbourg sorpassano un soldato tedesco morto sul marciapiede il 3 giugno 1944 un soldato a casa in congedo dalla british expeditionary force saluta il suo bambino al punto di evacuazione, giugno 1940 carri armati nazisti nuovi di zecca sulla strada per il fronte orientale, 1943 un agente di polizia saluta suo figlio mentre la sua famiglia fugge da irpin, fuori kiev, l'8 marzo veicoli corazzati russi alla stazione ferroviaria di rostov, russia, 23 febbraio