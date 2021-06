L'INVASIONE DEGLI ULTRA TOPI - IN AUSTRALIA IL PROBLEMA DEI TOPI STA DIVENTANDO GIGANTESCO: MILIARDI DI RODITORI STANNO DEVASTANDO IL GRANO RACCOLTO NEI MESI SCORSI, INVADONO CASE E NEGOZI, SONO ARRIVATI ANCHE NEGLI OSPEDALI - IL GOVERNO HA STANZIATO 27 MILIONI DI DOLLARI PER ACQUISTARE ESCHE VELONOSE, MA E' UN'ARMA CHE RISCHIA DI UCCIDERE ALTRE SPECIE E DI INQUINARE L'ACQUA E IL SUOLO - ANCHE I SERPENTI HANNO INIZIATO A CRESCERE FUORI MISURA

Immaginate un'invasione di miliardi di topi che terrorizzano le famiglie, arrampicandosi sulle tende, sciamando sui letti e mordendo le persone mentre dormono, scatenandosi nei supermercati e negli ospedali e contaminando l'acqua potabile.

Una situazione da incubo. È quello che sta succedendo in Australia, dove la piaga dei roditori sta assumendo proporzioni bibliche. Rebekah Ward ha raccontato che la sua proprietà è andata in fiamme perché i topi si sono fatti strada attraverso i cavi in soffitta. «A volte non volevo andare a dormire perché c'erano dei topi che correvano intorno al mio letto», ha detto.

In preda alla disperazione, alcuni australiani hanno messo secchi d’acqua sotto alle gambe del letto per impedire ai topi di salire. Nel frattempo, il +governo ha approvato misure di emergenza per raddoppiare la forza dell'esca avvelenata, con il vice primo ministro Michael McCormack che ha dichiarato: «L'unico topo buono è un topo morto».

L’invasione è iniziata nelle fattorie senza un apparente motivo, se non un raccolto di grano particolarmente abbondante dopo anni di siccità. I contadini erano entusiasti dei loro raccolti, ma una volta stipate le riserve nei granai, è iniziato l’incubo.

«Abbiamo avuto un anno davvero buono, con molto grano», dice Michael Payten, agricoltore di Canowindra, a ovest di Sydney. «Abbiamo messo moltissimo fieno nei capannoni ma così abbiamo creato questi enormi hotel per topi con migliaia di topi che ci strisciano dentro».

I topi si riproducono al ritmo di 500 figli a stagione, e così il loro numero è cresciuto rapidamente. «Si intromettono in tutto», afferma Xavier Martin, vicepresidente della New South Wales Farmers' Association. «Hanno preso il controllo di molte delle nostre case, dei nostri capannoni, dei nostri veicoli, dei nostri trattori. Abbiamo bruciato macchinari».

E aggiunge: «In questa casa, hanno mangiato il tubo sul retro della lavastoviglie, quindi la lavastoviglie ha allagato la cucina. Se esco dalla porta adesso e rimango fermo, mi si arrampicano fuori e dentro i pantaloni, corrono dappertutto».

Enormi campi di colture sono stati distrutti e il grano è stato reso immangiabile perché sporco di escrementi e altra sporcizia. I proprietari di case che usano esche e trappole avvelenate affermano di catturare fino a 600 topi ogni notte.

Un agricoltore del New South Wales ha fatto di tutto per sbarazzarsi dei topi che devastavano la sua proprietà utilizzando un inceneritore di topi improvvisato. Conosciuto solo come Andrew, l’uomo ha caricato un video sulla piattaforma di social media TikTok di se stesso mentre lasciava cadere centinaia di roditori dal suo trasportatore di grano in un tamburo di metallo da 44 galloni in fiamme.

Il contadino Kodi Brady li affoga nei secchi o li avvelena, ma ammette che sta perdendo la battaglia. «Ha un enorme impatto sulla tua salute mentale», ha detto. «Non dormo perché sono paranoico. Li puoi sentire nelle tue pareti e nel tuo tetto». Anne Cullen, agricoltore nello stesso stato, ha speso 22.000 sterline in esche per topi, ma ha lo stesso perso tutto il grano e il fieno.

«La prima volta che ho dovuto prendere un topo fuori dalla piscina e sbatterlo sul cemento per ucciderlo, ho pensato: "Oh cavolo, non posso farlo"», dice. “Ma poi ne facevo 50 al giorno. L'odore era assolutamente putrido, ma se non raccogli i topi morti, i vermi ci entrano dentro».

Nella città di Tottenham, Maree Pobje ha filmato un fiume terrificante di migliaia di topi che scorrevano lungo uno scivolo del grano mentre altri sciamavano sul mais. «Viviamo nel mezzo di una pestilenza che crivella ogni superficie della nostra casa», dice.

E dove è finito il cibo i topi sono ricorsi al cannibalismo o si sono rivolti in massa alle aree urbane, trasferendosi nelle case, negli hotel, nei negozi e persino negli ospedali. La nuova invasione è stata accelerata dall'avvicinarsi dell'inverno. Ora si teme che i parassiti possano raggiungere Sydney.

A Gulargambone, nel Nuovo Galles del Sud, hanno invaso un supermercato e hanno rovinato il cibo. Sono stati confermati anche tre episodi di topi che mordono pazienti negli ospedali in tutto lo stato.

Il governo ha lanciato un pacchetto di 27 milioni di sterline per combattere l'invasione, una cifra ampiamente criticata come inadeguata. La strategia prevede l'uso di esche, che ha già sollevato preoccupazioni per la salute pubblica dopo che i topi uccisi dal veleno sono stati trovati in vasche di acqua potabile.

Nel frattempo, i casi di leptospirosi - una malattia potenzialmente mortale che può essere trasferita dai topi all'uomo - sono quasi raddoppiati nel Queensland quest'anno, con le autorità sanitarie che citano l'aumento del numero di roditori come possibile causa.

Di fronte alla crisi, è stato concesso il via libera al raddoppio della potenza di alcuni veleni per topi. E il Nuovo Galles del Sud ha presentato una richiesta di emergenza per l'uso agricolo su vasta scala del bromadiolone, veleno anticoagulante, che è attualmente vietato per l'uso nei campi.

Questo perché è l'equivalente chimico del napalm, uccide istantaneamente e rimane nel corpo dei topi dopo la loro morte. Il dottor Peter Brown, un esperto di gestione dei roditori, afferma che ciò significa che i rapaci e altri animali possono nutrirsi di topi morti e «potenzialmente ottenere loro stessi una dose letale attraverso l'avvelenamento secondario».

Ha avvertito che questo non è l'unico problema. «Sono stati pubblicati studi sui gufi. Stanno mangiando topi morti avvelenati da anticoagulanti. Ma i gufi poi non sono in grado di far schiudere con successo le uova perché c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui si formano i gusci, per esempio», dice.

Ma il peggio potrebbe ancora venire: gli esperti hanno avvisato che a seguire potrebbero moltiplicarsi i serpenti. I numeri in forte espansione dei topi si sono rivelati una festa, e stanno portando a rettili sempre più grandi e più grassi.

Questa non è la prima invasione di roditori in Australia. Fino ad ora, la peggiore è stata nel 1993, quando i topi hanno causato 50 milioni di sterline di danni.