L'IRAN PASSA DALLE PAROLE AI FATTI? – SECONDO DUE FONTI AMERICANE RACCOLTE DALLA “CBS”, OGGI TEHERAN COLPIRÀ ISRAELE CON 100 DRONI E DECINE DI MISSILI. UNA RAPPRESAGLIA PER L'ATTACCO DEL 1° APRILE SCORSO CONTRO IL CONSOLATO IRANIANO A DAMASCO, COSTATO LA VITA AL GENERALE DEI PASDARAN, MOHAMMAD REZA ZAHEDI – L’IRAN HA FATTO SAPERE AGLI USA CHE, “IN CASO DI COINVOLGIMENTO, LE FORZE AMERICANE VERRANNO ATTACCATE”

Fonti Usa; “Oggi l’attacco contro Israele con 100 droni e decine di missili”

L'attacco iraniano contro Israele avverrà oggi. E' quanto hanno rivelato due fonti americane alla Cbs, secondo cui oltre 100 droni e decine di missili bombarderebbero obiettivi militari all'intero del Paese, per rappresaglia all'attacco israeliano del primo aprile scorso contro il consolato iraniano a Damasco, costato la vita a un importante generale dei Pasdaran.

Usa, minaccia dall'Iran contro Israele è reale

"La minaccia dall'Iran contro Israele è ancora presente, reale e credibile. Gli Stati Uniti faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti.

Axios: “Teheran ha fatto sapere agli Usa che in caso di coinvolgimento le forze americane verrebbero attaccate”

L'Iran ha inviato un messaggio all'amministrazione Biden attraverso diversi Paesi arabi all'inizio di questa settimana: se gli Stati Uniti verranno coinvolti nei combattimenti tra Israele e Iran, le forze statunitensi nella regione verranno attaccate, hanno detto ad Axios tre funzionari statunitensi.

Gli Stati Uniti e Israele si stanno preparando affinché l'Iran reagisca contro Israele per l'attacco aereo che ha ucciso un importante generale iraniano a Damasco la scorsa settimana. La Guida suprema iraniana ha minacciato una "punizione" per Israele ma, attraverso canali privati, l'Iran ha segnalato che questa vendetta sarà limitata.

Israele e gli Stati Uniti ritengono che un attacco iraniano includerebbe il lancio di missili balistici, missili da crociera e droni d'attacco dall'Iran al territorio israeliano. Funzionari statunitensi affermano che l'amministrazione Biden ha chiesto a Israele di avvisare gli Stati Uniti e che gli Stati Uniti abbiano voce in capitolo prima che vengano prese decisioni su qualsiasi ritorsione da parte di Israele.

Tre funzionari statunitensi hanno affermato che negli ultimi giorni gli iraniani hanno dichiarato a diversi governi arabi di ritenere gli Stati Uniti responsabili dell'attacco israeliano che ha ucciso il generale iraniano a Damasco, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti di prendere le distanze dal raid.

Idf: “Siamo pronti in ogni momento ad ogni scenario”

"Siamo fortemente preparati in attacco e difesa contro qualsiasi minaccia. Siamo in guerra e da circa sei mesi siamo a un elevato livello di preparazione". Lo ha ribadito il capo di stato maggiore dell'esercito Herzi Halevi che ha compito una valutazione della situazione in atto. "L'Idf - ha aggiunto - continua a monitorare da vicino ciò che sta accadendo in Iran e nei vari ambiti, preparandosi costantemente ad affrontare le minacce esistenti e potenziali in coordinamento con l'esercito degli Stati Uniti. Le nostre forze sono preparate e pronte in ogni momento e di fronte a qualsiasi scenario."

Tajani sente il ministro dell’Esteri dell’Iran: “Li abbiamo esortati alla moderazione”

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha sentito telefonicamente l'omologo iraniano, Hossein Amir-Ambdollahian,sulla situazione in Medioriente. Lo scrive Tajani sul suo profilo X. "Lunga telefonata con il ministro degli Esteri dell'Iran sul Medioriente. Ribadita la posizione del governo in favore della pace e per la de-escalation. Ho esortato Teheran alla moderazione", riferisce Tajani. [...]

