L'ISIS HA RIVENDICATO LA STRAGE A MOSCA – IN UN COMUNICATO PUBBLICATO SU TELEGRAM I TERRORISTI SOSTENGONO DI AVER “ATTACCATO UN GRANDE RADUNO ALLA PERIFERIA DELLA CAPITALE RUSSA” – LO SCORSO 7 MARZO GLI USA AVEVANO AVVERTITO I RUSSI DEL RISCHIO ATTENTATI – I VELENI TRA MOSCA E KIEV DOPO LA STRAGE: SUI CANALI RUSSI DI TELEGRAM HA INIZIATO A CIRCOLARE LA VOCE DELLA PRESENZA DI UN FURGONE CON TARGA UCRAINA FUORI DALLA SALA CONCERTI. MA ZELENSKY SI È AFFRETTATO A SMENTIRE OGNI COINVOLGIMENTO: “NON UTILIZZIAMO METODI DI GUERRA TERRORISTICI…” - VIDEO CHOC

Estratto dell'articolo di www.tg.la7.it

sparatoria in una sala concerti di mosca 18

L'Isis ha rivendicato l'attacco armato a Mosca. I combattenti dell'Isis "hanno attaccato un grande raduno... alla periferia della capitale russa Mosca", ha affermato il gruppo in un comunicato pubblicato su Telegram.

Gli Usa avevano avvertito Mosca del rischio

Secondo il New York Times, l'ambasciata americana a Mosca il 7 marzo aveva avvertito a Washington che stava "monitorando notizie secondo cui estremisti hanno piani imminenti per attaccare grandi eventi a Mosca, compresi concerti". [...]

Scambio di accuse fra Mosca e Kiev

sparatoria in una sala concerti di mosca 24

Questo avviene nelle stesse ore in cui tra Mosca e Kiev è già scambio di voci e indiscrezioni.

I leader ucraini si sono affrettati a chiamarsi fuori, mentre i servizi segreti di Kiev ipotizzano un'azione sotto falsa bandiera. Anton Gerashchenko, consigliere del ministero della Difesa ucraino, condivide su X un video in cui si vede un furgone bianco nei pressi della sala da concerto dove è avvenuto l'attacco.

"I canali russi di Telegram riferiscono che nel parcheggio della sala da concerto è stato trovato un "minibus bianco sospetto" con targhe ucraine vecchio stile - scrive - Sta girando velocemente la versione di una "traccia ucraina". Sappiamo tutti cosa significa.

[...]

sparatoria in una sala concerti di mosca 21

Kiev: "Nessun coinvolgimento"

La presidenza ucraina di Volodymyr Zelensky ha affermato di "non avere nulla a che fare" con l'attacco terroristico di questa sera a Mosca.

"Mettiamo in chiaro, l'Ucraina non ha assolutamente nulla a che fare con questi eventi" a Mosca, ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. "L'Ucraina non ha mai utilizzato metodi di guerra terroristici", ha aggiunto. Per Kiev "è importante condurre operazioni di combattimento efficaci, azioni offensive per distruggere l'esercito regolare russo" e porre fine all'invasione, ha detto il funzionario.

sparatoria in una sala concerti di mosca 22

La conferma degli Usa

"Non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell'Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca", ha detto nella serata di venerdì il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby.

I servizi segreti: "Provocazione di Putin"

La direzione principale dell'Intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina punta invece il dito contro la Russia. "E' una provocazione deliberata da parte del regime di Putin", dice il portavoce dell'intelligence militare ucraina Andriy Yusov in un commento a Ukrainska Pravda.

sparatoria in una sala concerti di mosca 13

"Si tratta di una provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin, dalla quale la comunità internazionale aveva messo in guardia", ha affermato. "Il tiranno del Cremlino ha iniziato la sua carriera con questo e vuole finirla con gli stessi crimini contro i suoi stessi cittadini".

Anche i paramilitari russi negano

Un rappresentante del Corpo dei Volontari Russi (Rdk), tra i gruppi paramilitari fedeli all'Ucraina responsabili di incursioni armate nelle regioni ucraine russe, ha negato qualsiasi coinvolgimento del gruppo nella sparatoria nella sala concerti di Mosca. "Ovviamente non abbiamo nulla a che fare con questo", ha detto un rappresentante del gruppo a Novaya Gazeta Europe.

sparatoria in una sala concerti di mosca 2

Le minacce di Mosca

La Russia ucciderà i leader ucraini se sono coinvolti nell'attentato a Mosca, dichiara l'ex presidente e attuale il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Se fosse accertato che dietro ci sono terroristi del regime di Kiev... dovranno essere tutti trovati e uccisi senza pietà. Compresi i leader dello Stato che ha commesso tali atrocità", ha affermato Medvedev sul suo canale Telegram.

sparatoria in una sala concerti di mosca 15 sparatoria in una sala concerti di mosca 20 sparatoria in una sala concerti di mosca 23 sparatoria in una sala concerti di mosca 26 sparatoria in una sala concerti di mosca 27 sparatoria in una sala concerti di mosca 25 sparatoria in una sala concerti di mosca 5 sparatoria in una sala concerti di mosca 7 sparatoria in una sala concerti di mosca 6 sparatoria in una sala concerti di mosca 2 sparatoria in una sala concerti di mosca 19 sparatoria in una sala concerti di mosca 8 sparatoria in una sala concerti di mosca 10 sparatoria in una sala concerti di mosca 11 sparatoria in una sala concerti di mosca 9 sparatoria in una sala concerti di mosca 1 sparatoria in una sala concerti di mosca 12 sparatoria in una sala concerti di mosca 3 sparatoria in una sala concerti di mosca 3 sparatoria in una sala concerti di mosca 1 sparatoria in una sala concerti di mosca 12 sparatoria in una sala concerti di mosca 6 sparatoria in una sala concerti di mosca 10 sparatoria in una sala concerti di mosca 11 sparatoria in una sala concerti di mosca 8 sparatoria in una sala concerti di mosca 9 sparatoria in una sala concerti di mosca 4 sparatoria in una sala concerti di mosca 16 sparatoria in una sala concerti di mosca 17 sparatoria in una sala concerti di mosca 5 sparatoria in una sala concerti di mosca 7 sparatoria in una sala concerti di mosca 14