12 ago 2023 17:30

L'ISTIGAZIONE A DELINQUERE CORRE SUI SOCIAL – IERI POMERIGGIO UNA BRANCO DI PISCHELLI, SPINTI DA UN TIKTOKER, HA TENTATO L'ASSALTO A UN NEGOZIO DI SPORT AD OXFORD STREET, VIA DELLO SHOPPING DI LONDRA - MA LA POLIZIA È INTERVENUTA PER FERMARE I RAGAZZI E IN NOVE SONO STATI ARRESTATI – SUI SOCIAL GIRAVA IL FILMATO CHE INCITAVA ALLA VIOLENZA: “INDOSSATE PASSAMONTAGNA E GUANTI MA NON PORTATE ARMI. NON VENITE SE NON POTETE DARVELA A GAMBE” - VIDEO