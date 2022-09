L'ITALIA IN BOLLETTA - DA OTTOBRE ARRIVA UNA STANGATA DI +59% SULLE BOLLETTE DELLA LUCE - L'ARERA LANCIA L'ALLARME: “PARLIAMO DI 1.300 EURO A FAMIGLIA, RISPETTO AI 632 EURO DELLO SCORSO ANNO. SONO RINCARI DA INFARTO. SARA’ UNA CAPORETTO PER LE FAMIGLIE” - LA RICHIESTA DI UN CONSIGLIO DEI MINISTRI STRAORDINARIO PER VARARE UN PROVVEDIMENTO URGENTE CHE BLOCCHI QUESTI PREZZI STELLARI...

Cinquantanove per cento: a tanto ammonterà l'aumento delle bollette della luce per famiglie e imprese italiane con un contratto dell'elettricità nel mercato tutelato nell'ultimo trimestre del 2022. Non si tratterà di un raddoppio, ma di certo di una sonora stangata.

"Un raddoppio – ha spiegato il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini – avrebbe potuto spingere all'aumento della morosità delle famiglie e del sistema energetico". L'ammontare totale di fine anno, quello sì, supererà il 100% rispetto al 2021 e sarà in media di circa 1.322 euro rispetto ai 632 euro del 2021.

Arera: "Rischio Caporetto per le famiglie"

A causa della guerra in Ucraina e degli incrementi straordinari dei prezzi del gas l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha promosso un intervento volto a contenere il rialzo nel trimestre ottobre-dicembre. "L'eccezionale gravità della situazione", ha comunque avvisato l'ente, determinerà comunque "prezzi mai visti prima", tanto che Massimo Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori, ha parlato senza mezzi termini di una "Caporetto per le famiglie" chiedendo "immediatamente un Consiglio dei ministri straordinario per varare un provvedimento urgente che blocchi questi prezzi stellari" e ricalcolando la bolletta annua "da infarto".

Sia la decisione dell'Arera che gli interventi del Governo, in particolare il decreto Aiuti bis, avranno un impatto limitato sulle bollette: per il quarto trimestre sono state azzerate le componenti degli oneri generali di sistema, sia per il settore elettrico che per il gas per tutti gli utenti confermando l'applicazione della componente negativa UG2 a vantaggio dei consumi gas fino a 5.000 smc/anno.

Provvedimenti che insieme alla conferma della riduzione dell'Iva sul gas al 5%, hanno avuto comunque un impatto positivo su 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di piccole imprese, artigiani e commercianti. Le famiglie più in difficoltà saranno ancora aiutate: l'Autorità, come previsto sempre dal decreto «Aiuti Bis», ha confermato il potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas per il quarto trimestre consecutivo.

Chi potrà beneficiare dei bonus

Come previsto, ricorda l'Arera, potranno beneficiare di tali bonus sociali le famiglie con un livello di Isee fino a 12.000 euro (soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose). I bonus vengono erogati direttamente in bolletta a tutti i nuclei che ne hanno diritto, a condizione che abbiano un Isee valido ed entro la soglia indicata, nel 2022. Come già chiesto per il gas, "viste le criticità del momento", l'Arera ha inviato una segnalazione a Governo e Parlamento affinché venga posticipata anche la fine della tutela elettrica per le microimprese (prevista per il prossimo primo gennaio) e di conseguenza anche quella per i clienti domestici.

L'aggiornamento trimestrale riguarda esclusivamente l'energia elettrica, ha ricordato l'Arera, mentre "il prezzo del gas per i clienti ancora in tutela verrà aggiornato alla fine di ogni mese e pubblicato nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, in base alla media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano".

