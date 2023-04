7 apr 2023 18:37

L'ITALIA CHIAVO'...MA ORA NO - LA NATALITÀ NEL NOSTRO PAESE È AL MINIMO STORICO: PER LA PRIMA VOLTA DALL'UNITÀ D'ITALIA, NEL 2022 SI SONO REGISTRATE MENO DI 400MILA NASCITE - IN CALO ANCHE LA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLO STIVALE (179MILA IN MENO SULL'ANNO PRECEDENTE), MA CON UN'INTENSITÀ MINORE RISPETTO A…