Il tornado che si scatena alla mattina, alle porte di Milano, ripreso dai video dei residenti spaventati dietro alle finestre, e poi si abbatte di nuovo in serata. La tempesta di grandine che colpisce la Brianza e le strade della cittadina di Seregno che per ore diventano il letto di un fiume di acqua e ghiaccio e come nelle alluvioni i commercianti a mettere sacchi e argini per salvare i loro negozi.

Alberi sradicati e piombati su auto e strade, tetti scoperchiati, finestre divelte, vie e sottopassi allagati, auto danneggiate, coltivazioni e strutture agricole distrutte. E diversi feriti, il più grave colpito da un fulmine a Verona mentre nel panico cerca riparo sotto a un albero.

Se al Sud si sfondano i 40 gradi, il Nord è sotto scacco del maltempo che da due giorni sta causando ingenti danni e disagi. Gli effetti del cambiamento climatico stanno spaccando in due l’Italia. Con il Nord e la Lombardia in particolare a subire le conseguenze più gravi.

Maxi grandinate con chicchi grandi come «palline da tennis» hanno colpito tanti Comuni lombardi, un fulmine nel Varesotto ha innescato un incendio sul tetto di un edificio. Ma ha colpito in particolare la doppia tromba d’aria nei Comuni della Martesana tra Cernusco, Melzo e Gessate nel Milanese immortalata in video amatoriali dai residenti.

L’instabilità climatica è, però, destinata a continuare. L’allerta emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione è attiva fino a alla giornata di oggi per il rischio di ulteriori piogge e danni. La Regione ha già fatto sapere che chiederà al governo lo stato di calamità.

[…]Danni ma anche feriti. Un motociclista di 63 anni è stato colpito da un albero crollato per il forte vento a Paderno Dugnano. E ancora due operai di 56 anni sono rimasti feriti — portati via in codice giallo — a Capriano del Colle nel Bresciano, poco dopo mezzogiorno, dopo essere stati colpiti da finestre divelte a causa del temporale che si è abbattuto sulla zona, cadute da circa sei metri di altezza.

A Treviglio quattro persone sono rimaste ferite dal crollo di un albero sull’auto su cui stavano viaggiando: una madre di 39 anni ha riportato traumi alla schiena, la figlia e due amiche sono rimaste solo lievemente contuse.

[…] La Coldiretti ha già fatto un primo drammatico conto: «La grandine con tempeste di vento ha colpito a macchia di leopardo la Lombardia con i chicchi di ghiaccio che hanno distrutto campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni, zucche ma anche i pascoli della Val Brembana, con milioni di euro di danni».

