[…] l'Italia si prepara al temutissimo faccia a faccia con Cerbero, l'anticiclone africano che dal deserto del Sahara da oggi – secondo gli esperti – farà il suo ingesso nel nostro Paese. […] si tratterà di fatto della prima vera ondata di calore del 2023, anche se proprio pochi giorni fa Copernicus, agenzia voluta dall'Esa e dalla Commissione Ue, aveva battezzato proprio il mese di giugno come il più caldo mai registrato, con mezzo grado in più rispetto alla media del decennio 1991-2020.

[…] Già da oggi i pronostici attestano a 37-38 gradi le temperature attese nella Pianura Padana e nelle grandi città come Roma e Firenze, mentre entro mercoledì le colonnine dei termometri potrebbero toccare o addirittura superare i 40 gradi sulle isole. Saranno in particolare i valori termici diurni ad aumentare ulteriormente: secondo gli studiosi del clima si potrebbero toccare i 47-48 gradi in Sardegna e i 45 gradi in Sicilia. Tutto lascia prevedere dunque una performance che potrebbe diventare una delle più potenti mai registrate avvenute in Italia: l'ultimo record del caldo nazionale risale al 12 agosto del 2021 quando a Floridia, località in provincia di Siracusa, la colonnina di mercurio registrò un impressionante 48,8 gradi.

Che anche questa sarebbe stata un'estate da record lo si era capito del resto quando il servizio meteorologico Usa, che aggrega la media delle rilevazioni della temperatura a livello globale, ha registrato i 17,18 gradi centigradi toccati il 4 luglio come la temperatura media più alta mai raggiunta da quando l'essere umano registra le temperature atmosferiche. Il record precedente aveva fermato la colonnina di mercurio 16,92 gradi nel 2016.

Giornate bollenti, quindi, e notti «tropicali», che nella terminologia dei meteorologi sono quelle durante le quali le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi: «Avremo umidità alle stelle e valori che non scenderanno mai più giù dei 22/23°C su gran parte del Paese», dice ancora Rossi. Bene ha fatto, insomma, chi ha scelto di programmare le vacanze estive nel mese di luglio: gli italiani in viaggio secondo l'analisi di Coldiretti/Ixe sono 15,6 milioni, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e con anche una crescente presenza di turisti stranieri: a fare la parte del leone il mare per il 72% dei viaggiatori.

Per chi parte e per chi resta, le principali raccomandazioni sull'ondata di calore formulate dagli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima), riguardano i «fragili»: anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. Le conseguenze del caldo eccessivo sul corpo umano vanno da colpi di calore a congestioni, spiegano, e sono possibili anche «danni ad organi vitali e cervello».