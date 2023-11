L'ITALIA FA UN PASSO VERSO IL (CATTIVO) MODELLO AMERICANO: ORA POLIZIOTTI E CARABINIERI POTRANNO GIRARE ARMATI ANCHE QUANDO SONO FUORI SERVIZIO - LA SVOLTA NEL PACCHETTO DI NORME APPROVATE DAL GOVERNO - AGLI AGENTI SARA' CONCESSO DI PORTARSI DIETRO UN'ALTRA PISTOLA RISPETTO A QUELLA D'ORDINANZA SENZA DOVER RICHIEDERE UNA LICENZA AGGIUNTIVA - MA SIAMO SICURI CHE SIA UNA BUONA IDEA? COME VEDIAMO NEGLI STATI UNITI, PIU' PISTOLE NON SIGNIFICANO PIU' SICUREZZA...

Sì al possesso di armi da fuoco "private" - oltre cioè a quelle di ordinanza - per gli agenti di pubblica sicurezza. È una delle novità contenute nei decreti approvati nel Consiglio dei ministri del 16 novembre. Si tratta di un pacchetto corposo, con una serie di norme molto diverse tra loro e destinate a fare discutere: dall'istituzione di un reato ad hoc per le rivolte nelle carceri alle nuove norme per le detenute incinte.

Le armi "facili" per gli agenti di sicurezza sono inserite nel testo. Due righe che però portano a un cambio di passo non da poco. "Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un'arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio", recita la nota diffusa da Palazzo Chigi alla fine della riunione.

Cosa significa? Significa che se la norma diventa legge gli agenti, che già durante il servizio hanno un'arma, potranno averne un'altra quando sono fuori turno senza dovere richiedere una licenza aggiuntiva. "Un'autorizzazione - ha precisato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - per impedire la commissione di un reato o in borghese un'arma diversa da quella di ordinanza".

"Oggi la normativa esclude gli agenti di pubblica sicurezza al contrario di quanto prevede per gli ufficiali i portare armi diverse da quelle in dotazione che hanno dimensioni e un ingombro che non è molto confacente a svolgere servizi in borghese", ha aggiunto. […]

