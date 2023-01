L'ITALIA SALVA IL TELECOMANDO DALL'ESTINZIONE E LE EMITTENTI ESULTANO! - L'AGCOM IMPONE L'OBBLIGO DI METTERE NELLE CONFEZIONI DELLE NUOVE TV UN TELECOMANDO "TRADIZIONALE" CON IL TASTIERINO - NELLE NUOVE SMART TV, I DISPOSITIVI ARRIVANO SENZA NUMERI, MA CON PULSANTI CHE INDIRIZZANO ALLE WEBTV E LE PIATTAFORME STREAMING - PER IL GARANTE DELLE COMUNICAZIONI QUESTI NUOVI TELECOMANDI TOLGONO VISIBILITÀ ALLE RETI STORICHE - IL PROBLEMA È STATO POSTO ANCHE DALL'OFCOM BRITANNICO E DALL'UE…

Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

telecomando

Salvate il telecomando tv dalla estinzione. Prendono forma in Italia nuove regole a protezione di questa specie tecnologica a rischio. Permetteranno al telecomando classico — con il suo rassicurante tastierino e i numeri dei canali dallo 0 al 9 — di restare in campo […] Le autorità di garanzia — l’Ofcom nel Regno Unito, ora l’AgCom qui da noi — mettono al vecchio telecomando un giubbotto anti-proiettile […] . Sullo sfondo, silenziosi, ma felici, sorridono gli editori tradizionali.

telecomando senza tastierino

Come la Bbc in Inghilterra; come Rai, Mediaset, La 7 e la stessa Sky qui in Italia. Erano ben coscienti che il graduale abbandono del telecomando storico con i numeri e l’avvento dei dispositivi semplificati (senza) li avrebbe messi all’angolo. […] Anche in ragione delle sue caratteristiche tecniche, uno strumento simile premia o affonda un editore invece di un’altro.

Nel 2015, è Reed Hastings — l’ingegnere confondatore di Netflix — a individuare nel telecomando il cavallo di Troia capace di incendiare le reti storiche. Hastings bussa così alla porta di 5 produttori di televisori (Sony, Panasonic, Philips, Toshiba e finanche della turca Vestel) perché aggiungano al telecomando tradizionale un tasto Netflix centrale, che porti al menu dell’emittente via web[…] Telecomandi che, semmai, hanno 4 o 5 pulsanti dedicati alle web tv, come Amazon Prime, Disney+, Netflix, Hulu. […]

telecomando senza tastierino

Tutto nasce in verità a Bruxelles, città non proprio amica dei giganti del digitale. La direttiva Ue sui Servizi di media audiovisivi (2018) comincia a porre il problema. […] Nel 2021, il decreto legislativo italiano — mentre recepisce la direttiva Ue — è ancora più netto. La sua parola d’ordine è “risalto”: le reti storiche del digitale terrestre devono conservare adeguata visibilità, le pubbliche e le private. […] Da ieri sono pubbliche le norme che — dopo una consultazione pubblica di soli 30 giorni — saranno approvate.

telecomando

Stabiliscono che la confezione della tv, fresca di acquisto, abbia almeno un telecomando classico all’interno. Se non c’è, la tv dovrà essere compatibile con i telecomandi tradizionali che compriamo a parte. […]

telecomando senza tastierino telecomando telecomando senza tastierino