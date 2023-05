L'ITALIA SBARCA SU MARTE - LO SPETTROMETRO "MA_MISS", REALIZZATO DA LEONARDO, ANDRÀ SUL PIANETA ROSSO PER CERCARE FORME DI VITA NEL SOTTOSUOLO - LA SONDA, CHE SARÀ MONTATA SUL ROVER "ROSALIND FRANKLIN", PER LA MISSIONE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA PREVISTA NEL 2028, SERVE A STUDIARE LA MINERALOGIA E LE PROPRIETÀ FISICHE DEL SOTTOSUOLO MARZIANO E PER CERCARE DEL MATERIALE ORGANICO - L'EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI MATERIALE ORGANICO SAREBBE UNA PROVA DEFINITIVA DI…

(ANSA) - C'è, o c'è mai stata, vita su Marte? A dirlo in modo definitivo sarà Ma_Miss (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies), uno strumento italiano che andrà sul pianeta rosso a bordo del rover Rosalind Franklin, con la missione dell'Agenzia Spaziale Europea ExoMars prevista nel 2028, A dimostrarne le capacità nel cercare le forme della vita è stato uno studio guidato da ricercatori e ricercatrici dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dell'Università Aix Marseille e pubblicato sulla rivista Astrobiology.

Completando una serie di nuovi test sullo spettrometro italiano Ma_MISS realizzato da Leonardo, con il finanziamento e coordinamento dell'Asi, i ricercatori hanno definito meglio le potenzialità dello strumento progettato per studiare la mineralogia e le proprietà fisiche del sottosuolo marziano dimostrandone inoltre la capacità nel poter rivelare anche la presenza di sostanze organiche."Ci eravamo chiesti - ha spiegato Marco Ferrari, dell'Inaf e primo autore dello studio - se Ma_MISS potesse in qualche modo dare informazioni non solo mineralogiche, ma anche relative alla presenza di sostanze organiche direttamente nel sottosuolo. E la risposta è stata affermativa".

Le analisi che Ma_Miss potrà fare sul sottosuolo marziano non altereranno in nessun modo i campioni (senza pericoli di contaminazione) e l'eventuale individuazione di materiale organico sarebbe una prova definitiva della presenza attuale o nel passato di vita sul pianeta rosso. "Inizialmente, il compito di Ma_MISS era quello di fornire un contesto mineralogico per i campioni prelevati - ha detto Eleonora Ammannito, responsabile scientifico dello strumento per l'Asi e coautrice dello studio - ma abbiamo dimostrato che Ma_Miss può fare molto di più cioè, ovvero può fare l'identificazione diretta di alcuni tipi di materiale organico".+

