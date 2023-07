18 lug 2023 14:57

L'ITALIA SBRAITA, AL SISI FA COME GLI PARE - PATRICK ZAKI È STATO CONDANNATO A TRE ANNI DI CARCERE IN EGITTO – L’ATTIVISTA PER I DIRITTI CIVILI, SCARCERATO NEL DICEMBRE 2021 MA RIMASTO IN EGITTO, DOVRÀ QUINDI SCONTARE ALTRI 14 MESI (CHE SI AGGIUNGO AI 22 GIÀ PASSATI IN CELLA) – L’AVVOCATO: “CHIEDEREMO AL GOVERNATORE MILITARE DI ANNULLARE LA SENTENZA O DI FAR RIFARE IL PROCESSO” - ORA ZAKI TORNERÀ IN CARCERE PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO PER FARE APPELLO...