17 feb 2023 09:36

L'ITALIA SI SVEGLIA CON 90 MILIONARI IN PIÙ - CENTRATO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO PIÙ ALTO DI SEMPRE: 371 MILIONI DI EURO! LA VINCITA È STATA REALIZZATA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI 90 QUOTE DA 5 EURO: OGNUNO DEI GIOCATORI SI PORTA A CASA 4 MILIONI DI EURO - LA MAPPA DEI FORTUNATI: TRA LE REGIONI PIÙ PREMIATE C’È LA CAMPANIA CON 14 QUOTE, POI FRIULI-VENEZIA GIULIA, SICILIA E CALABRIA CON 9 - I VINCITORI DOVRANNO RISCUOTERE LA SOMMA ENTRO 90 GIORNI...