E' LEI O NON E' LEI? MA CERTO CHE E' MI-LEI! PER IL NUOVO PRESIDENTE ARGENTINO IL VERO PROBLEMA SARÀ FAR CONVIVERE FIDANZATA E SORELLA – È BASTATA UN’USCITA IN PUBBLICO PER CAPIRE CHE IL VERO OSSO DURO DI CASA È KARINA JAVIER, LA SORELLA DEL NEO PRESIDENTE ARGENTINO – DURANTE IL DISCORSO DELLA VITTORIA, HA FULMINATO CON LO SGUARDO FATIMA FLORES CHE, IN PREDA AL DELIRIO DI "PRIMERA DAMA", STAVA RUBANDO LA SCENA A MILEI: SONO BASTATE L’OCCHIATACCIA E POCHE PAROLE DETTE SOTTO VOCE PER… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Sara Gandolfi per www.corriere.it

javier milei fatima flores 3

Solo alcuni secondi del discorso della vittoria di Javier Milei sono diventati davvero virali sui social e in tv. Non inquadrano il presidente eletto, ma le due donne al suo fianco.

Javier parla e la fidanzata in vestito nero attillatissimo gli fa quasi da coro, recitando le sue stesse parole. Saluta la folla e sorride felice, come se stesse ritirando il premio Oscar alla carriera o fosse già sul balcone della Casa Rosada. Finché Karina Javier, accanto con una camicia rosso fuoco e l’immancabile cappellino calcato sui lunghi capelli biondo-tinto, non le rivolge due parole secche e uno sguardo di fuoco.

karina milei fatima flores

Fermati, stai rubando la scena al protagonista. E Fatima per un istante si paralizza. È bastata quell’occhiataccia per rimettere al suo posto l’aspirante Primera dama Fatima Flores, pseudonimo della comica-imitatrice 42enne che da sei mesi frequenta Milei. Dopo meno di 48 ore è stato lo stesso anarco-libertario-capitalista a mettere in chiaro chi comanda, alias El Jefe, il capo (al maschile), resta mia sorella, tu continua a fare la donna di spettacolo.

javier milei fatima flores 1

[…] Quindi, ha scartato anche la convivenza nella residenza presidenziale di Quinta de Olivos a Buenos Aires. «Ci stiamo frequentando, per il momento. Ancora non viviamo insieme».

Solo poche ore prima, la procace Fatima (nome d’arte per María Eugenia), era stata parecchio più espansiva. Nella notte della vittoria, all’Hotel Libertador, appena il suo «ragazzo» è sceso dal palco gli ha appioppato tre baci per le telecamere. Quindi ha condiviso un post dall’account Instagram «Mundo famosos» che la ritraeva alle urne con vestito cernierato sul davanti e la scritta «Primera Dama».

javier milei fatima flores karina milei 3

Poi la comparsata in tv, all’indomani delle elezioni. «Sarai first lady?», le chiedono: «Penso che si possano combinare le due cose in modo super perfetto. Sto preparando la stagione estiva, due mesi a Mar del Plata con un megashow spettacolare, e allo stesso tempo accompagnerò Javier in questo ruolo importante». E ancora, quasi imitando Evita: «Ho sempre fatto lavoro sociale e caritatevole perché è qualcosa che fa molto bene alla mia anima, che mi riempie il cuore».

javier milei fatima flores karina milei 2

Alla fine, ha imitato Cristina Kirchner, dicendo: «Voglio salutare e congratularmi con l’attuale presidente degli argentini, Javier Gerardo Milei e la signora Fátima Flórez per essere la first lady, grazie a tutti».

È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La donna forte di casa Milei, forse il «vero Milei», è Karina. La «sorellina», 51 anni, è il supporto politico e psicologico del fratello di due anni più grande, che nella vita, da ragazzo come da uomo adulto, è sempre stato molto solo.

javier e karina milei 1

È lei la stratega politica e la consulente che gli sceglie i vestiti, il taglio di capelli e, quando serve, gli fa pure i tarocchi per capire dove va il vento popolare. Laureata in Relazioni pubbliche e pasticcera per passione, Karina non concede interviste e parla poco in pubblico. Javier l’ha costretta a farlo domenica notte. È uscita per prima nella «fossa dei leoni» dei giornalisti che aspettavano il primo discorso di Milei.

javier milei fatima flores 2

Magra, esile, visibilmente intimidita dai flash e dalle telecamere, ha scandito con voce tremante: «Voglio presentare il presidente eletto, Javier Milei», ha proclamato. E il presidente l’ha subito ringraziata per prima: «Senza di lei nulla di tutto questo sarebbe accaduto». Milei ha detto in passato che dovrebbe essere lei la Primera dama, ma è un ruolo che a Karina potrebbe stare davvero molto stretto. […]

