18 nov 2023 17:00

E' LUNGO, E' GROSSO: MA CHE BEL SERPENTONE! – PAURA SU UN CAMPO DA GOLF IN SUDAFRICA DOVE UN BEN PASCIUTO ESEMPLARE DI COBRA È STATO RIPRESO MENTRE AVANZA, CON FARE COATTO, VERSO ALCUNE PERSONE CHE STAVANO CALCANDO IL GREEN – PARE CHE IL RETTILE NON FOSSE USCITO DA CESPUGLI PER AGGREDIRE I GOLFISTI, MA PER SFUGGIRE A… - VIDEO