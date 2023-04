E' MORTO ALL'ETÀ DI 103 ANNI BEN FERENCZ, L'ULTIMO PROCURATORE VIVENTE DEL PROCESSO DI NORIMBERGA CHE PROCESSÒ I NAZISTI PER GENOCIDIO - FU TRA I PRIMI TESTIMONI ESTERNI A DOCUMENTARE LE ATROCITÀ DEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE…

(ANSA) - ROMA, 09 APR - E' morto all'età di 103 anni Ben Ferencz, l'ultimo procuratore vivente del processo di Norimberga che processò i nazisti per genocidio e fu tra i primi testimoni esterni a documentare le atrocità dei campi di concentramento della Seconda guerra mondiale. Lo riportano i media internazionali. Ferencz è deceduto venerdì sera in una casa di cura a Boynton Beach, in Florida. "Oggi il mondo ha perso un leader nella ricerca della giustizia per le vittime del genocidio e dei crimini correlati", ha dichiarato da Washington il Museo americano per la memoria dell'Olocausto.

