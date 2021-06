E' MORTO IL CANTANTE MICHELE MERLO, 28 ANNI, GIÀ CONCORRENTE DI X FACTOR E DI AMICI. ERA RICOVERATO NEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA DOPO ESSERE STATO COLPITO, NELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ, DA UN'EMORRAGIA CEREBRALE SCATENATA DA UNA LEUCEMIA FULMINANTE - LE ACCUSE DEL PADRE: "SI SENTIVA MALE DA GIORNI. E' ANDATO IN OSPEDALE MA LO HANNO RISPEDITO A CASA..."

(ANSA) - E' morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, 28 anni, già concorrente di X Factor e di Amici. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo comunicano i consulenti della famiglia in una nota.

IL PADRE DI MICHELE MERLO ACCUSA: «MANDATO VIA DAL PRONTO SOCCORSO»

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per "il Messaggero"

[…] il padre Domenico allude con le sue dichiarazioni ad un caso di malasanità, denunciando la negligenza dei medici che per primi avevano visitato il figlio quando lo scorso mercoledì si era recato in ospedale in seguito ad alcuni malori.

È contro di loro che punta il dito, dichiarando: «Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l' intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione».

Nelle ultime ore sui social alcuni complottisti no-vax hanno messo in correlazione la leucemia che ha colpito il cantante con una presunta adesione a una sperimentazione per un vaccino contro il Covid-19, partendo da un video ironico condiviso dallo stesso Merlo sui social negli scorsi giorni in cui il cantautore prendeva in giro gli stessi cospiratori: «Ci preme smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale».

Ad allarmare i fan del 28enne cantautore, che dopo la partecipazione ad Amici cambiò nome in Cinemaboy e firmò un contratto con l' etichetta indipendente Maciste Dischi, prima di tornare a incidere con il suo vero nome nel 2019 con l' album Cuori stupidi, è stato il lungo silenzio che ha fatto seguito al suo ultimo post pubblicato su Instagram cinque giorni fa, la foto di un tramonto e poche parole: «Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?».

Dunque la notizia del ricovero di Michele Merlo, le cui condizioni sono apparsi gravi sin da subito: nella notte tra giovedì e venerdì il cantautore è stato sottoposto a un intervento chirurgico d' urgenza per limitare i danni dell' emorragia cerebrale scatenata dalla leucemia fulminante improvvisa. […]

