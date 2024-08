22 ago 2024 12:39

E' MORTO, A CAUSA DI UN MALORE, FELICE MAURIZIO D'ETTORE, ATTUALE GARANTE NAZIONALE DEI DETENUTI – EX PARLAMENTARE DI FRATELLI D'ITALIA, AVEVA 64 ANNI. È DECEDUTO IN CALABRIA, DOV’ERA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA – LA NOTIZIA DELLA SCOMPARSA ARRIVA NEL MEZZO DI UN’ESTATE SEGNATA DA PROTESTE E DISORDINI NELLE CARCERI ITALIANE PER LE CONDIZIONI IN CUI SI TROVANO I DETENUTI….