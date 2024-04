E' MORTO PAOLO PININFARINA, PRESIDENTE DELLA STORICA AZIENDA DI AUTO DI FAMIGLIA – AVEVA 65 ANNI ED ERA MALATO DA TEMPO – FIGLIO DEL SENATORE A VITA, SERGIO PININFARINA, E NIPOTE DEL FONDATORE DEL MARCHIO, BATTISTA FARINA (DETTO APPUNTO "PININ"), PRESE IL COMANDO DEL GRUPPO NEL 2008, IN SEGUITO ALLA MORTE IN UN INCIDENTE DEL FRATELLO MAGGIORE ANDREA…

Paolo Pininfarina 2

(ANSA) - E' morto Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda torinese di auto. Aveva 65 anni. Fino all'ultimo gli sono stati vicini la moglie Ilaria, i suoi cinque figli Greta, Giovanni, Iole, Tullio e Giulia e la madre Giorgia Gianolio.

Il consiglio d'amministrazione e l'azienda - si legge in una nota - si raccolgono intorno alla famiglia nel ricordo della figura professionale e umana di Paolo Pininfarina, che per tanti anni ha profuso impegno, entusiasmo ed energia nell'azienda fondata da suo nonno Battista nel 1930, presiedendola dal 2008 ad oggi.

Paolo Pininfarina

Grazie alla dedizione di Paolo Pininfarina, l'azienda ha avviato negli anni Ottanta un processo di diversificazione che l'ha portata, nel tempo, a diventare un punto di riferimento in ambiti di design diversi dall'automotive.

"A nome del cda, del collegio sindacale e di tutti i dipendenti Pininfarina - afferma l'amministratore delegato Silvio Angori - esprimo profondo dolore e cordoglio per la perdita del nostro caro presidente. Siamo tutti estremamente riconoscenti all'ingegnere Pininfarina per il suo straordinario contributo all'Azienda e per essersi sempre speso con passione, in prima persona, per tutelare la nostra storia e la nostra identità aziendale sia in termini di stile che di scelte etiche e comportamentali.

Paolo Pininfarina 3

Gli sono personalmente grato per avermi confermato alla guida dell'Azienda, in seguito alla scomparsa di Andrea Pininfarina nel 2008. In questi anni abbiamo condiviso tanti trionfi e anche tante sfide, sempre consigliandoci e sostenendoci a vicenda. Il modo migliore per onorare la sua memoria è continuare, come lui vorrebbe, ad impegnarci al massimo per il futuro della Pininfarina".

Paolo Pininfarina nasce a Torino il 28 agosto 1958. Laureatosi in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino, dopo una serie di esperienze formative e professionali all'estero tra cui in Cadillac, Honda e General Motors nel 1982 inizia il suo percorso professionale in Pininfarina e nel 1987 assume la carica di presidente e amministratore delegato della Pininfarina Extra, società del gruppo specializzata in design industriale, arredamento, architettura, nautica e aeronautica.

Paolo Pininfarina 6

Dal 1988, è membro del consiglio di amministrazione e dal 2002, membro del Comitato di direzione della capogruppo Pininfarina. Nel 2006, viene nominato vice presidente di Pininfarina e nel 2008, dopo la scomparsa improvvisa del fratello Andrea assume la posizione di presidente.

Tra i capolavori che tiene personalmente a battesimo, due gli sono particolarmente cari: la concept car Sergio, barchetta biposto su base meccanica Ferrari, che Paolo decide di realizzare nel 2013 in memoria del padre, il Senatore a vita Sergio Pininfarina, e la Automobili Pininfarina Battista, hypercar elettrica che porta il nome di suo nonno e che egli stesso svela al Salone dell'Auto di Ginevra 2019.

Paolo Pininfarina 5 Paolo Pininfarina 4 lapo elkann paolo pininfarina