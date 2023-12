16 dic 2023 09:30

E' MORTO A PARIGI QUESTA NOTTE, ALL'ETÀ DI 90 ANNI, IL FILOSOFO E DOCENTE TONI NEGRI, STORICO LEADER DI AUTONOMIA OPERAIA DURANTE "GLI ANNI DI PIOMBO" – IN UNA DELLE ULTIME INTERVISTE, IL FU “CATTIVO MAESTRO” HA DETTO: “LA SINISTRA? O SARÀ NUOVA O NON SARÀ. QUALCHE SEGNALE DI INCORAGGIANTE LO SCORGO. I GILET GIALLI CHE HANNO ARCHIVIATO LO SCIOPERO CLASSICO, INVENTANDO LO SCIOPERO SOCIALE. SENZA DI LORO NON CI SAREBBE STATA LA RIVOLTA DELLE PENSIONI…”