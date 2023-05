C'È UN MOSTRO A LATINA - UNA RAGAZZINA DI 16 ANNI È STATA SEQUESTRATA E STUPRATA DA UN UOMO NELLA ZONA INDUSTRIALE DELLA CITTÀ. LA GIOVANE ERA APPARTATA INSIEME AL SUO RAGAZZO DENTRO UNA MINICAR - L’AGGRESSORE HA PICCHIATO IL FIDANZATO DELLA 16ENNE FINO A FARGLI PERDERE I SENSI E POI HA RAPITO LA RAGAZZA. LA POVERETTA È STATA RITROVATA DOPO ORE, MENTRE VAGAVA PER LE STRADE DI CAMPAGNA SOTTO SCHOCK…

Estratto da www.today.it

violenza sessuale

Una ragazzina di Latina sarebbe stata sequestrata e violentata da uno sconosciuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 maggio 2023 mentre si trovava appartata insieme al fidanzato a bordo di una minicar nella zona di Latina Scalo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile mantenuto al momento il più stretto riserbo visto anche l'età della vittima, 16 anni. […] si sarebbero imbattuti in un uomo, forse una persona senza fissa dimora, che li avrebbe inseguiti, bloccati e picchiati.

violenza sessuale

Il ragazzo della giovane avrebbe perso i sensi: rinvenuto la minicar e la fidanzata non ci sono più. Il giovane chiama la polizia con il suo cellulare, racconta i fatti e spiega che la ragazza è scomparsa. Gli investigatori fanno subito scattare le ricerche su tutto il territorio, fin quando la 16enne viene ritrovata mentre vaga per le strade di campagna, completamente sotto shock e in lacrime dopo aver vissuto ore di angoscia e terrore in balìa dello sconosciuto. Secondo quanto denunciato dalla giovane sarebbe stata rapita e abusata per ore. […]

violenza sessuale su minore 1 VIOLENZA SESSUALE violenza sessuale su minore 5