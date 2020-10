L'OASI DEGLI ORRORI - DISABILE VIOLENTATA DURANTE IL LOCKDOWN E RIMASTA INCINTA: ARRESTATO UN OPERATORE SANITARIO DI 39 ANNI, CHE AVEVA IN CURA LA DONNA, RICOVERATA NELLA STRUTTURA DI ENNA PERCHÉ SOFFRE DI GRAVISSIME PATOLOGIE CONNESSE AD UNA RARA MALATTIA GENETICA - NELL'OASI MARIA SANTISSIMA DI TROINA C'ERA STATO UN FOCOLAIO IN PRIMAVERA CON 162 POSITIVI

(ANSA) - E' stato arrestato l'uomo che avrebbe violentato durante il lockdown e messo incinta una ragazza disabile ricoverata all'Oasi di Troina mentre questa era positiva. La Squadra Mobile di Enna ha fermato come indiziato di delitto un operatore sanitario della struttura, L.A., di 39 anni, accusato di violenza sessuale aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di una donna disabile e nel momento in cui la stessa era a lui affidata.

La violenza sarebbe avvenuta durante il lockdown, mentre l'Oasi di Troina era dichiarata zona rossa. Il fermo è stato disposto dai sostituti Procuratori di Enna, Stefania Leonte e Orazio Longo, al termine del lungo interrogatorio in cui l'operatore ha confessato. A denunciare i fatti alla Squadra Mobile lo scorso 11 settembre sarebbe stato l'avvocato, nominato dalla famiglia della vittima che soffre di gravissime patologie connesse ad una rara malattia genetica.

DISABILE POSITIVA A COVID VIOLENTATA IN CENTRO CURA

(ANSA) - La Procura di Enna indaga per violenza sessuale aggravata. E avrebbe già individuato i responsabili di un episodio gravissimo su cui anche l'assessorato regionale alla Sanità vuole far luce. La storia ha come protagonista una giovane disabile con gravi problemi mentali, ospite dell'Oasi Maria Santissima di Troina, un centro specializzato in provincia di Enna. La ragazza sarebbe stata violentata mentre era positiva al Covid durante la sua permanenza nella struttura e ora aspetterebbe un bambino. La squadra mobile di Enna sta sentendo medici, infermieri, personale e tutti coloro che sono stati a contatto con la disabile.

L'Oasi Maria Santissima di Troina, l'istituto in cui sarebbe avvenuta la violenza, è un Centro specializzato nella riabilitazione di deficit psichici di pazienti, anche giovanissimi, affetti da autismo o da anziani con patologie legate alla involuzione senile. L'istituto, considerato all'avanguardia nell'assistenza ai disabili, venne fondato nel 1953 da padre Luigi Ferlauto. Lo scorso aprile, in pieno lockdown, la struttura registrò 162 positivi al Covid, tra infermieri ricoverati ed operatori e fu dichiarata zona rossa. Anche in quel caso intervenne la magistratura che aprì un'indagine, ipotizzando i reati di omicidio colposo ed epidemia colposa.

Per fronteggiare il focolaio la Regione aveva inviato all'Oasi un commissario per l'emergenza ed erano arrivati infermieri e medici dell'Esercito e della Marina. Dagli accertamenti erano emersi ritardi e caos nella gestione dei primi contagi tra gli ospiti della struttura e mancato isolamento dei casi sospetti, mentre una relazione interna dell'Asp di Enna parlava di "governance" poco chiara. Da qui il commissariamento da parte della Regione. Adesso la nuova drammatica vicenda della violenza sessuale. Una grave ombra per l'istituto di cura che fa parte anche della Rete nazionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare.

L'inchiesta sarebbe partita da una segnalazione che lo stesso istituto avrebbe fatto all'autorità giudiziaria. "Ho già predisposto un'attività ispettiva all'Oasi di Troina per contribuire, in ogni modo, a fare ulteriore chiarezza su quanto emerso nell'indagine coordinata dalla procura di Enna. Le ricostruzioni fornite dagli inquirenti forniscono già un quadro inquietante che merita tutti gli approfondimenti del caso. E' chiaro che saremo intransigenti come non mai", ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Mentre dall' Oasi di Troina si "esprime massima fiducia nell'operato della magistratura".

"Proprio nel rispetto del lavoro degli inquirenti e soprattutto della privacy della persona assistita e della sua famiglia, l'Oasi ha mantenuto e manterrà il più stretto riserbo sulla vicenda - dice una nota - Qualora dall'inchiesta dovessero emergere responsabilità dirette, ovvero un coinvolgimento da parte di personale interno, l'Istituto adotterà tutti i provvedimenti del caso. L'Istituto ad ogni modo si costituirà parte civile perché parte lesa in questa triste e dolorosa vicenda che ha sorpreso e sconvolto la dirigenza e il personale tutto, che svolge con responsabilità il proprio lavoro". "Attendiamo con serenità - continua la nota dell'Oasi - l'esito dell'inchiesta e in questi giorni abbiamo dato massima disponibilità alla magistratura fornendo loro tutte le informazioni utili all'indagine".