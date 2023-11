L'OPPIO DEI POPOLI - SI FA LARGO IN ITALIA IL FENTANYL, LA POTENTISSIMA DROGA CHE HA PROVOCATO PIÙ DI 100 MILA MORTI NEGLI USA, SOLO NEL 2022 - A PIACENZA, LA GUARDIA DI FINANZA HA ARRESTATO UN 51ENNE CHE TRAFFICAVA LA SOSTANZA DALLA CINA AGLI STATI UNITI - AL MOMENTO NEL NOSTRO PAESE L'OPPIACEO, 80 VOLTE PIÙ FORTE DELLA MORFINA, È CONSIDERATO UNA DROGA "DI NICCHIA", MA GLI EFFETTI PER CHI LO ASSUME SONO DEVASTANTI...

fentanyl

Estratto dell'articolo di Federica Angeli per www.repubblica.it

Nel dark web è il farmaco più cliccato e acquistato. […] Si tratta del Fentanyl l'oppioide sintetico made in Cina che proprio in Usa, solo nel 2022 ha provocato più di centomila morti di overdose. In Italia sempre più inchieste portano alla sbarra spacciatori di Fentanyl. […]

fentanyl 3

Il farmaco[…] è usato sia in medicina umana che veterinaria come anestetico e analgesico per aiutare nella terapia del dolore e si trova in varie forme: cerotti, liquido da iniettare per vena, pasticche da assumere per via orale e in polvere da inalare come la cocaina. L’Organizzazione mondiale della sanità lo ha inserito nella lista di farmaci essenziali per il trattamento dei tumori in stadio avanzato. L’effetto più immediato è quello per endovena, tra i giovani la modalità di assunzione è quella per via nasale oppure aggiunta al tabacco e fumata. […]

GLI EFFETTI

fentanyl 2

[…] La sua potenza è pari a 80 volte l’effetto della morfina e dà una dipendenza molto più forte rispetto all’eroina. Tra gli effetti collaterali sul breve termine, si riscontrano nausea e vomito, costipazione e stordimento. Tra le conseguenze più gravi legate all'abuso di questa sostanza c’è la dipendenza e quando si smette di assumerlo, l’astinenza che si presenta con dolori addominali e alle ossa, ansia e sudorazione, ma anche arresto cardiaco o shock anafilattico che possono portare a una morte improvvisa.

fentanyl 2

I SEQUESTRI

L’ultimo sequestro e gli ultimi arresti, in ordine di tempo, sono di mercoledì 15 novembre a Piacenza. La guardia di Finanza, coordinata dal pm Matteo Centini, sulla base di una segnalazione mandata dalla Dea all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma, tramite la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha arrestato un piacentino che trafficava il Fentanyl: sequestrate nel corso dell’operazione circa 100 mila dosi confezionate per le singole consumazioni per un valore complessivo di oltre 250 mila euro.

DROGA DI NICCHIA

fentanyl 3

In Italia l’uso dello stupefacente Fentanyl è limitatissimo, ci spiega sempre la dottoressa Pichini. “E’ un mercato di nicchia quello degli oppiacei, al primo posto come consumo di droghe abbiamo la cannabis, al secondo la cocaina, l’eroina sta sotto l'1%. E’ un mercato piccolo questo, figuriamoci quello dell'oppioide sintetico. Non sono stati molti i sequestri in questi anni, sappiamo che è arrivato in Italia, abbiamo accertate un paio di morti, ma resta ancora un fenomeno limitato e l'Istituto nazionale di sanità e tutti i centri collaborativi sono pronti perché sappiamo fare le analisi, le forze di polizia sono informate e come sistema nazionale abbiamo mandato allerte. Il fenomeno è attenzionato e siamo pronti a fronteggiarlo, ma resta qualcosa di nicchia”.

