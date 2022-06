9 giu 2022 10:12

L'ORANGO E' COME IL CAVALIERE NERO: NON JE DEVI ROMPE ER CAZZO - IN INDONESIA UN ADOLESCENTE IN VISITA A UNO ZOO SI E' MESSO A DARE CALCI ALLA GABBIA DI UNA FEMMINA DI ORANGO E QUELLA, INFASTIDITA, L'HA AFFERRATO PER LA MAGLIETTA ATTIRANDOLO A SE' - MENTRE LUI CERCAVA DI LIBERARSI, AIUTATO ANCHE DA UN AMICO, LA GRANDE SCIMMIA GLI HA ACCHIAPPATO UNA GAMBA E... - VIDEO