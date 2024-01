12 gen 2024 14:42

C'È UN ORCO IN FAMIGLIA - UN 46ENNE DI TIVOLI È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI AVER VIOLENTATO SUA FIGLIA DI 10 ANNI - LE INDAGINI SONO PARTITE DOPO LA DENUNCIA DELLA MADRE, EX MOGLIE DELL'UOMO - LE VIOLENZE, INIZIATE TRE ANNI FA, SAREBBERO AVVENUTE NEI MOMENTI IN CUI IL PAPA' RIMANEVA DA SOLO CON LA PICCOLA...