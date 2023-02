27 feb 2023 16:06

L'ORCO IN GABBIA DURA POCO - UN 33ENNE AMERICANO, CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER ABUSI SESSUALI SU ALMENO NOVE BAMBINI, È STATO UCCISO DAL COMPAGNO DI CELLA - CESAR PASTRANA ADESCAVA LE SUE VITTIME CONOSCIUTE IN CHIESA, DOVE LAVORAVA COME VOLONTARIO - DUE DEI NOVE BAMBINI MOLESTATI DA PASTRANA ERANO SUOI PARENTI E VIVEVANO NELLA STESSA CASA…