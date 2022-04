L'ORRORE DI BUCHA FORSE NON È LA COSA PEGGIORE DI QUESTA GUERRA - IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY HA DETTO CHE NELLA VICINA CITTÀ DI BORODYANKA "CI SONO GIÀ INFORMAZIONI CHE IL NUMERO DELLE VITTIME DEGLI OCCUPANTI POTREBBE ESSERE ANCORA PIÙ ALTO" - "IN MOLTI VILLAGGI DEI DISTRETTI LIBERATI DI KIEV, CHERNIHIV E SUMY, I RUSSI HANNO FATTO COSE CHE LA GENTE DEL POSTO NON HA VISTO NEMMENO DURANTE L'OCCUPAZIONE NAZISTA 80 ANNI FA”

"Ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate che a Bucha". A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video.

“In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l'occupazione nazista 80 anni fa”.

In un discorso alla tv lunedì, la procuratrice generale dell'Ucraina, Iryna Venediktova, ha detto che la "peggiore situazione con vittime civili" è stata a Borodyanka, una città a 25 km a ovest di Bucha: "Possiamo parlare della regione di Kiev, perché ieri (domenica, ndr) abbiamo avuto accesso ad essa, Irpin, Bucha, Vorzel.

In effetti, la situazione peggiore è a Borodyanka in termini di persone e vittime. Penso che parleremo di Borodyanka separatamente. C'è qualcosa di cui parlare", ha detto senza specificare il numero delle vittime tra i civili.

Tra le immagini che raccontano gli effetti della battaglia di Borodyanka ci sono anche quelle scattate i primi di marzo con un drone da Maksim Levin, il fotoreporter ucraino scomparso il 13 marzo scorso mentre stava documentando l'occupazione russa nel villaggio di Huta Mezhyhirska e successivamente trovato morto.

