IL SINDACO DI BUCHA ANATOLY FEDORUK
IL SINDACO DI BUCHA ANATOLY FEDORUK
L'ORRORE DELLA GUERRA E' GRAVIDO ANCHE DI STUPRI! IN UCRAINA DIVERSE ORGANIZZAZIONI STANNO LAVORANDO PER CONSEGNARE PILLOLE DEL GIORNO DOPO ALLE DONNE VIOLENTATE - LE ONG: "SE SEI STATA VITTIMA DI VIOLENZA E' IMPORTANTE CHE TU POSSA PRENDERLE IL PRIMA POSSIBILE, PERCHE' ESSERE INCINTA A SEGUITO DI UNO STUPRO E' INCREDIBILMENTE TRAUMATICO" - INTANTO BUCHA PROVA A TORNARE ALLA NORMALITA'...-
IL SINDACO DI BUCHA ANATOLY FEDORUK
IL SINDACO DI BUCHA ANATOLY FEDORUK
BERLUSCONI RICOMINCIA DA “BEAUTIFUL” (AL TRASH NON C'E' MAI FINE) - IL MITOLOGICO RIDGE, AL SECOLO RON MOSS, CON LE SUE TINTE DI CAPELLI IMPROBABILI SARA’ OSPITE DELLA CONVENTION DI FORZA ITALIA: "NON VEDO L'ORA DI CONOSCERE SILVIO DI PERSONA. È STATO ED È L'ITALIANO PIÙ INFLUENTE DEGLI ULTIMI TRENT'ANNI. SE VOTASSI IN ITALIA, VOTEREI PER LUI" – E POI SI METTE A FARE L’ELOGIO DI LINO BANFI…
MONTE DELLE ASSOLUZIONI – LA CORTE D’APPELLO CANCELLA LE CONDANNE ALL’EX PRESIDENTE DEL MONTE DEI PASCHI MUSSARI E ALL’EX AD VIGNI NEL MIRINO PER AVER COPERTO LE PERDITE DI ANTONVENETA DOPO L’ACQUISIZIONE - REVOCATO LE CONFISCHE A DEUTSCHE BANK AG E DEUTSCHE BANK LONDON BRANCH (PER OLTRE 64 MILIONI DI EURO) E NOMURA (88 MILIONI) – ORA DIVENTA UN REBUS IL VERDETTO SULL'EX PRESIDENTE DELLA BANCA, ALESSANDRO PROFUMO E L'EX AD DI MPS FABRIZIO VIOLA GIÀ CONDANNATI IN PRIMO GRADO. E C’È UN TERZO TRONCONE ANCORA…
CAFONALINO - NELLA GALLERIA ALBERTO SORDI, A ROMA, IL GIORNALISTA DI "REPUBBLICA" FILIPPO CECCARELLI HA PRESENTATO IL SUO NUOVO LIBRO "LÌ DENTRO", DOVE PARLA DEI VIZI DELLA RETE, DA INSTAGRAM A TIKTOK, "DOVE TUTTO EVAPORA" - PRESENTI SERENA DANDINI, FRANCESCA REGGIANI, MICHELE MASNERI, GIOVANNA CASADIO, BRUNO MANFELLOTTO, FABRIZIO RONCONE, ANTONELLO CAPORALE E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…