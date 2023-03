5 mar 2023 19:40

L'ORSO MI HA MORSO! PASSEGGIATA CON IMPREVISTO IN TRENTINO PER UN UOMO CHE SI E' RITROVATO A TU PER TU CON L'ANIMALE IN VAL DI SOLE - L’ESCURSIONISTA E' STATO AGGREDITO DALL'ORSO CHE LO HA FERITO ALLA TESTA E AL BRACCIO MA È RIUSCITO A FUGGIRE ED È ANDATO IN OSPEDALE..