2 feb 2022 10:27

L'"ABC NEWS" SOSPENDE PER DUE SETTIMANE WHOOPI GOLDBERG, FINITA SOTTO ACCUSA PER AVER DETTO CHE L'OLOCAUSTO DEGLI EBREI NON E' UNA VICENDA CHE HA RIGUARDATO LA RAZZA ("HA COINVOLTO DUE GRUPPI DI BIANCHI") - IL PRESIDENTE DEL NETWORK KIM GODWIN HA DEFINITO LE SUE DICHIARAZIONI "SBAGLIATE E OFFENSIVE" - "SE DA UN LATO HA CHIESTO SCUSA, DALL'ALTRA LE HO CHIESTO DI PRENDERE TEMPO PER RIFLETTERE E IMPARARE..."