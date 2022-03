8 mar 2022 15:53

E' RIPARTITA LA CORSA ALLE ARMI NUCLEARI? - SECONDO ANALISTI DEGLI STATI UNITI, LA COREA DEL NORD HA RIPRESO A COSTRUIRE IL SITO PER I TEST NUCLEARI DI PUNGGYE-RI, CHIUSO NEL 2018 DOPO LA MORATORIA - MA KIM JONG-UN HA FATTO SAPERE DI NON SENTIRSI PIU' VINCOLATO A QUELLA DECISIONE, CONSIDERATO CHE I COLLOQUI DI DENUCLEARIZZAZIONE SONO IN STALLO...