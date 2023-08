12 ago 2023 14:00

E' SFUGGITO ALLA PRESA DELLA MAMMA CHE LO STAVA ALLATTANDO ED È CADUTO BATTENDO LA TESTA: È COSÌ FINITO IN COMA UN BIMBO DI 18 MESI - E' ACCADUTO IN UN PAESE DELLA PROVINCIA DI CREMONA: IL PICCOLO, TRASPORTATO IN ELICOTTERO ALL'OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO, È RICOVERATO IN PROGNOSI RISERVATA E SI TROVA IN PERICOLO DI VITA…