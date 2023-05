18 mag 2023 11:52

'STA GUERRA LA VOGLIAMO VINCERE O DEVE DURARE ANNI? - WASHINGTON È TALMENTE RILUTTANTE A DARE GLI F16 A KIEV CHE "AI PILOTI UCRAINI NON È NEMMENO PERMESSO DI ADDESTRARSI SUGLI F-16 DI PROPRIETÀ DEGLI STATI EUROPEI". LO SOSTIENE AL NEW YORK TIMES UN ALTO FUNZIONARIO UCRAINO - L'AMMINISTRAZIONE BIDEN, CHE DEVE APPROVARE QUALSIASI TRASFERIMENTO DEGLI AEREI DI FABBRICAZIONE AMERICANA, NON È CONVINTA CHE L'UCRAINA ABBIA BISOGNO DEI JET…