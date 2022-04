E' STATA LA MANO DI AMBER - SECONDO L'EX AGENTE DI JOHNNY DEPP, LA DISNEY HA DECISO DI PRENDERE LE DISTANZE DALL'ATTORE DOPO CHE L'EX MOGLIE HA SCRITTO IL FAMOSO ARTICOLO PER IL "WASHINGTON POST" IN CUI LO ACCUSAVA (SENZA MAI NOMINARLO) DI ABUSI DOMESTICI - "DOPO DUE ANNI CHE IN TUTTO IL MONDO SI PARLAVA DI ME COME DI UN UOMO CHE PICCHIA LA MOGLIE, SONO SICURO CHE LA DISNEY STESSE CERCANDO DI TAGLIARE I PONTI..."

Da leggo.it

La testimonianza di Christian Carino 2

Un fine carriera da incubo per l'attore Johnny Depp, accusato di violenza domestica dall'ex Amber Heard. E ora sul caso interviene anche la testimonianza di Christian Carino, ex agente dell’attore, che ha depositato nel corso del processo che si sta svolgendo in Virginia tra i due ex coniugi dallo scorso 11 aprile. A riportarlo è il magazine americano Variety.

Le accuse di abuso sono costate all’attore l’allontanamento da parte di Disney che ha fatto marcia indietro rispetto alla star dei “Pirati dei Caraibi”. Secondo Carino, che ha rappresentato sia Depp che Heard pur non avendo più rapporti con entrambi, le accuse di abuso nei confronti dell’attore non sarebbero mai state discusse apertamente nell’ambito di Disney.

Amber Heard al processo in Virginia 2

Ma la scelta di prendere le distanze da lui è stata inevitabile e scontata. Dopo l'ultimo film uscito nel 2017, Depp era stato contattato dalla Disney per prendere parte alla sceneggiatura del sesto film, ma poi è cambiato tutto. «Ho dato vita a quel personaggio, ci ho messo tutto quello che era mio. Ho creduto nel personaggio fino all'ultimo» ha dichiarato l'attore in aula.

Dunque, rimane il dubbio su quando l’azienda ha deciso di escludere Depp dall’eventuale sesto capitolo della saga dei pirati. Secondo i suoi avvocati, sarebbe stato informato della decisione pochi giorni dopo la pubblicazione dell’editoriale di Amber Heard nel 2018 sul Washington Post, nel quale parlava dei presunti abusi domestici.

Johnny Depp al processo in Virginia

«Dopo due anni che in tutto il mondo si parlava di me come di un uomo che picchia la moglie, sono sicuro che la Disney stesse cercando di tagliare i ponti per mettersi al sicuro. Il movimento Me Too era in piena attività in quel momento», ha dichiarato Depp. Ma, secondo gli avvocati di Heard, la decisione di Disney sarebbe arrivata ben prima.

La testimonianza di Christian Carino Amber Heard al processo in Virginia