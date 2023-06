29 giu 2023 09:44

E' STATO ARRESTATO PAOLO BELLINI, EX AVANGUARDIA NAZIONALE – UN ANNO FA FU CONDANNATO ALL’ERGASTOLO COME UNO DEGLI ESECUTORI MATERIALI DELLA STRAGE DELLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980. L'ARRESTO, COME CONFERMA UNO DEI SUOI LEGALI, SAREBBE AVVENUTO SU ORDINANZA DELLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI BOLOGNA – IL RITRATTO: LADRO, TRUFFATORE, ASSASSINO, SICARIO DI 'NDRANGHETA, COLLABORATORE DI GIUSTIZIA. L’ALIBI DI BELLINI FU SMENTITO DALLA EX MOGLIE