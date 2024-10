2 ott 2024 18:14

'STI CALCIATORI HANNO I NERVI A FIOR DI...PALLA - IL CENTROCAMPISTA DEL MANCHESTER CITY, MATHEUS NUNES, È STATO ARRESTATO LO SCORSO 8 SETTEMBRE PER AVER RUBATO IL CELLULARE A UN UOMO CHE GLI AVEVA SCATTATO UNA FOTO NEL BAGNO DELLA DISCOTECA "LA RIVERA" DI MADRID - IL 26ENNE PORTOGHESE È STATO INTERROGATO E RIMESSO IN LIBERTÀ DOPO POCHE ORE - IL CALCIATORE È STATO DENUNCIATO A PIEDE LIBERO ED È IN ATTESA DI GIUDIZIO...