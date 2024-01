'STI LADRI NON SO' PIÙ I "JAGUAR" DE 'NA VOLTA - A GALLARATE (VARESE) UNA COPPIA DI LADRI È STATA ARRESTATA DOPO UNA DOPPIA RAPINA - I DUE SONO SCAPPATI SULLA LORO VISTOSA JAGUAR CON LA REFURTIVA (DAL VALORE DI 1400 EURO). NEL SECONDO COLPO HANNO PURE MINACCIATO DI MORTE UN COMMESSO. ECCO COME E' FINITA...

rapinatori

(ANSA) - In mezz'ora aveva messo a segno un furto e una rapina ma sono poi finiti in manette. La Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio (Varese) ha arrestato una donna e un uomo conviventi a Legnano, che lo scorso 11 dicembre, nell'arco di mezz'ora, avevano rubato merce per circa 1.400 euro dai negozi Acqua e Sapone e "Unieuro" di Gallarate (Varese), utilizzando una vistosa Jaguar.

Nel secondo caso il furto si era trasformato in rapina perché la donna, sorpresa da un commesso, era fuggita dopo averlo spinto e minacciato di morte. I poliziotti sono risaliti all'identità dei due che, tra l'altro, per mettere a segno i colpi non sono mai passati inosservati vista la macchina su cui si muovevano.

jaguar

Arrestata su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Busto Arsizio, non appena messo a segno il furto e la rapina la coppia ha raggiunto poi i pusher che spacciano nei boschi della provincia di Varese cedendo la refurtiva in cambio di cocaina. Poche settimane fa la donna era già stata denunciata per un furto messo a segno in un negozio di elettrodomestici sempre a Gallarate insieme al figlio.

jaguar 1 una jaguar degli anni 50