Morning meditation led by Padre Guilherme Peixoto, prior to Holy Mass for WYD.pic.twitter.com/HxyCIWg6IS — Bree A Dail (@breeadail) August 6, 2023

Estratto dell’articolo di Giovanna Maria Fagnani per “il Corriere della Sera”

La musica techno, alternata a parole di Papa Francesco o di Giovanni Paolo II e a hit famosissime, come «Jerusalema» e «The Nights» di Avicii. Così, all’alba di domenica, mentre il sole spuntava dal mare al Campo da Graça di Lisbona, padre Guilherme Peixoto, sacerdote e dj, ha dato la sveglia a oltre un milione e mezzo di giovani, accampati dalla sera precedente in vista della messa con Papa Francesco, culmine della Giornata della Gioventù 2023.

Musica e techno e poi qualche secondo di sospensione, con le note che si fanno sottofondo alle parole di Giovanni Paolo II: «Solo Lui ha parole di vita. Sì, di vita eterna» o a quelle di Papa Francesco: «Siamo amati così come siamo. Nella chiesa c’è posto per tutti».

E poi di nuovo il martellare della musica. E il «don dj» che compare sui maxischermi con indosso le cuffie, mentre mixa e sorride e intanto canta o con le braccia incita i ragazzi che, prima increduli e assonnati, poi si uniscono alla festa, saltando e ballando (e qualche prete africano con loro). […]

Di padre Guilherme si sa che è entrato in seminario a 13 anni e che lì ha fatto parte di un gruppo di canto. Poi, insieme agli Scout, ha cominciato a frequentare alcuni dei club di Guimarães e ad apprezzare la musica elettronica. […]

Riguardo alla passione per la musica elettronica, ha spiegato all’Agenzia Ecclesia: «Voglio portare ai giovani un messaggio in una lingua diversa. Se sono in chiesa uso una lingua, ma se sono in una sala da concerto non userò la lingua della Chiesa, dell’Eucaristia. È un’altra celebrazione, ma l’idea è sempre di trasmettere in un altro linguaggio, l’essenza della Chiesa e del mio essere sacerdote».

El cura DJ viral en la JMJ de Lisboa, el Padre Guilherme Peixoto: pic.twitter.com/zpJ0woIYkT — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) August 7, 2023

