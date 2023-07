1 lug 2023 10:10

'STO PADRE GEORG VUOLE ESSERE SPEDITO AI CEPPI A CASTEL SANT’ANGELO? – L’ULTIMO SGARBO DI MONSIGNOR GÄNSWEIN A PAPA FRANCESCO: HA RITARDATO L’ARRIVO NELLA SUA NUOVA DESTINAZIONE, IL COLLEGIO BORROMEO A FRIBURGO, PER UNA “SOSTA” IN AUSTRIA PER PARTECIPARE A UNA FUNZIONE RELIGIOSA CON UN GRUPPO CONSERVATORE CATTOLICO TEDESCO SCHIERATO CONTRO BERGOGLIO – PADRE GEORG IN GERMANIA NON AVRA’ VITA FACILE: COME SIMBOLO CONSERVATORE, RISCHIA PERÒ DI RESTARE ISOLATO IN CASA PROPRIA, OSPITE DI UN CLERO LOCALE PROGRESSISTA E DI UNA COMUNITÀ VICINA AL PAPA…