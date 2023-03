A' STO PUNTO PER FUMARSI UNA SIGARETTA BISOGNERA' ANDARE IN BAGNO, COME AL LICEO – SONO IN ARRIVO NUOVI DIVIETI PER I FUMATORI. IL GOVERNO HA DECISO DI BANDIRE LE SIGARETTE NEI TAVOLI ALL’ESTERNO DEI RISTORANTI – IL DIVIETO DI FUMARE SARÀ ESTESO ALLE FERMATE DEI BUS, ALLA STAZIONI DEI TRENI, AGLI IMBARCHI DEI TRAGHETTI E AI PARCHI PUBBLICI (FATE PRIMA A DIRCI DOVE SI PUO' FUMARE)

Estratto dell’articolo di Paolo Russo per “la Stampa”

«Visto che è bel tempo prenoto fuori così posso anche fumare». L’escamotage dei fumatori incalliti per dare qualche boccata anche a tavola tra non molto sarà vietato per legge, perché il provvedimento già in bozza messo a punto dai tecnici della Salute, che siamo in grado di anticipare, prevede che non si possa più accendere né una bionda e nemmeno una e-cig nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti, così come alle fermate sempre all’aperto di metro, bus, treni e traghetti.

Per quanto riguarda tavoli e tavolini esterni l’unica possibilità di continuare a tirare qualche boccata sarà quella di accedere ad aree riservate ai fumatori, anche se non tutti i locali hanno così tanto spazio da poter fare una suddivisione del genere.

Semaforo rosso anche per le sigarette (tradizionali e non) nei parchi, dove non potranno più essere accese in presenza di bambini e donne incinte. In questo caso la distanza di sicurezza sarebbe quella di due metri, ma non è detto che alla fine, per semplificare le cose, si decida di imporre il divieto senza contare i passi. […]

La multa per chi trasgredisce ai nuovi divieti è di 275 euro, ridotta del 50% se si paga entro 60 giorni […] Ora, dopo un confronto interno al governo, potrebbe comunque venire alla luce sotto forma di decreto legge, in modo da assicurarne l’immediata attuazione. Ma non è escluso si scelga invece la via di un più ampio confronto parlamentare utilizzando il veicolo più lento del disegno di legge governativo. […]