'O SURDATO ARRAPATO – BARBARA COSTA: “DAVID LEE HA 34 ANNI E LA PRIMA COSA CHE HA FATTO DOPO ESSERSI CONGEDATO DALL’ESERCITO AMERICANO È STATA ENTRARE NEL PORNO. È UNA PREDA PER LE MILF NINFOMANI CHE PER LUI SI STRACCIANO LE MUTANDINE E GLI SBOTTONANO I PANTALONI" - "MENTRE FA SESSO VIENE SBALLOTTATO DA UNA SENO ALL'ALTRO, METTE LINGUE IN OGNI BUCO, DA UNA VAGINA ALL'ALTRA. LE DONNE, QUANDO SONO PIENE DI LUI PRETENDO L'ORGASMO" - LA PRIMA SCENA PORNO CON JESSICA RYAN NELLA QUALE RISCHIÒ DI MORIRE SOFFOCATO NELLA...

Barbara Costa per Dagospia

david lee alex coal porn video

Oddio, sto entrando in fase milf! Aiuto, come si fa, che devo fa', guardate 'sto ragazzetto qua: è sì o no un tenero bambolotto col suo consenso da buttarcisi a letto e strapazzare? Sicuro, che lo è, almeno per la sottoscritta, che vi dice che tale pargolo è un porno attore, si chiama David Lee e ha… no, aspettate un attimo, ma… c’è un errore, è impossibile, il pupo in questione ha 34 anni??? 34??? Con quel faccino??? E appena compiuti.

Ma che imbroglio è? Non c’è nessun imbroglio e i miei milfosissimi appetiti possono continuare tenaci a pulsare perché il porno non inganna: è sua furbata tipica (e rimunerante) quella di accoppiare ad attrici non più teen ragazzi che imberbi lo sono di aspetto ma non sulla carta di identità.

In questo modo ti assicuri un porno milf girato a pieni voti, la differenza d’età è percepita ma non reale, stai a posto con la tua coscienza e quella di tutti, e ditemi se David Lee, nonostante le sue 34 primavere, non è convincente nel recitare la parte dello sprovveduto, ingenuo, imbranato, come lì per caso a ritrovarsi suo malgrado preda di mature ninfomani che a David si offrono, si stracciano le mutandine, gli sbottonano i pantaloni, gli tirano giù le mutande, per amplessi in cui David è sballottato da un seno all’altro, una succhiata all’altra, e tra cosce e fianchi e vagine e lingue in ogni buco, per femminili orgasmi che David Lee urlano, pretendono, e di David Lee mai sono satolle e piene.

david lee daisy stone porn video

David Lee fa porno da soli 2 anni, fa scene solo per porno brand di grido, ed è sbagliato dire che ha iniziato a far porno tardi. Era il porno del passato che assumeva giovani e sbarrava le porte a chi vi bussava non più ventenne. Ora non funziona certo così, e femmine e maschi possono cominciare nel porno e farsi un nome anche dopo i 30, o dopo i 40, e David Lee ha iniziato a 31 anni, ma prima non è stato seduto su un divano a farsi le s*ghe: dopo lavori part time come bagnino, barista, ma pure arbitro di calcio, David ha servito nell’esercito USA per 6 anni.

La prima cosa che ha fatto, smessa la divisa, è farsi crescere i capelli. E entrare nel porno. Il background di David è originale: suo padre è americano d’ascendenza russa, ed è ebreo, sua madre è coreana, e buddista. E questa mamma appoggia la decisione del figlio di fare porno. E David, che è nato in Corea del Sud e c’ha vissuto, ha intenzione di restarci, nel porno, per di più "sfruttare" i suoi tratti somatici e penetrare nel porno giapponese. Il porno giapponese è a volumi di produzione e vendita il primo al mondo, al tempo stesso però è un porno nazionalistico a livelli estremi.

david lee tw 8

È rarissimo che attori non giapponesi lavorino in porno giapponesi, ci riescono le super star unicamente in presenze sporadiche. Lo stesso vale per attori non giapponesi ma asiatici, per esempio vietnamiti, coreani, di Taiwan, o cinesi di Hong Kong: è insolito siano ammessi in hard nipponici. Il porno giapponese è un porno autoctono, chiuso, ciò nonostante è mira ambita di pornoattori come David Lee per gli stipendi! Le paghe giapponesi sono anche più alte di quelle USA.

David Lee si chiama così perché David è il suo vero nome, Lee è stato scelto in onore di David Lee Roth, cantante dei Van Halen, gruppo rock che David venera, e poi il suo cognome vero è troppo lungo. Signore, prendete nota: David non è fidanzato ma in cerca di fidanzata. Va da sé che questa tipa non deve menarsela con la gelosia, né scocciargli sul porno, ma neppure sui suoi hobby nerd come quello di costruirsi candele con le proprie mani.

david lee last day

Per David, esser entrato nel porno da over 30 è stato il suo azzardo migliore. Perché, prima del porno, lui non se l’è tenuto stretto, ha fatto le sue esperienze, ha conosciuto sé stesso, e il proprio corpo. Lo ha capito. Lo ha messo alla prova, oltre la sua zona di comfort. Se a masturbarsi David è un patito di sex toys che gli massaggiano la prostata, sia nel privato che sui set, queste sono le posizioni che predilige: Spread Eagle (lui sopra, e lei sotto con le gambe ultra divaricate) e Amazon (lei seduta sopra, lui sotto con le gambe a 90,( vabbè, se non la conoscete, andatevela a vedere…). David ha in programma di sperimentare il porno BDSM, e lui nel ruolo di dominatore di donne sue schiave.

Sì, lo so, e David lo sa, che il suo fisico è troppo mingherlino, e le sue gambe troppo ma troppo magre. Che ci deve fare? Lui fa palestra regolarmente, ma la sua situazione non migliora. A me piace David perché è stra-sincero, e specie nello svelarti i "guai" che combina sui set.

david lee

La sua prima scena porno in assoluto, è stata quella con Jessica Ryan. David doveva leccarle il sesso. Peccato che per poco non ci rimane secco, soffocato, con la bocca immersa "dentro" di lei! Oggi è migliorato, nettamente, lo prova il porno "Snoop Around" con Kira Noir: nel cunnilingus procede senza intoppi.

Le nuove uscite di David Lee lo vedono sempre con le milf. La milf Francesca Le se lo sc*pa in "Hot Wife 4", la milf Reagan Foxx in "I’m Not Your Mommy!", ma sono le scene Brazzers a attirare più attenzioni: io vi segnalo "Mi sc*po l’ex della mia figliastra", e "Le mamme si sbattono gli adolescenti", e "Faccio ansimare la matrigna". OK, la traduzione dei titoli è mia, fatta veloce, ma si capisce, su!

david lee 4 david lee milf porn video (2) david lee porn video 1 david lee tw 5 david lee tw 3 david lee tw david lee diana grace porn video 1 david lee abigail david lee tw 7 david lee tw 6 david lee tw 2 david lee tw 4 david lee tw 1 david lee porn video david lee 2 david lee porn video 8 david lee bbw milf porn video david lee 3 david lee diana grace porn video david lee porn video 7 david lee porn video 3 david lee kira noir snoop around cover david lee porn video 2 david lee 1 david lee 5 david lee porn video 6 david lee porn video 4