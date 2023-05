5 mag 2023 13:21

L'UCCISIONE DEL 29ENNE LA SCORSA NOTTE A NAPOLI NON C’ENTRA CON I FESTEGGIAMENTI PER LO SCUDETTO – NELL'AGGUATO IN CORSO GARIBALDI, TRA IL CAOS DEI TIFOSI CHE CELEBRAVANO IL TITOLO, È STATO FREDDATO A COLPI DI PISTOLA VINCENZO COSTANZO, FIGLIO DI UN BOSS DEL CLAN D'AMICO E GIÀ CONDANNATO A 8 ANNI PER TRAFFICO DI DROGA. PER IL PREFETTO SI È TRATTATO DI UN REGOLAMENTO DI CONTI – I PARENTI DI COSTANZO HANNO ASSALTATO IL PRONTO SOCCORSO DEL CARDARELLI…