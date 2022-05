L'UCRAINA PUÒ VINCERE DAVVERO? - I CINQUE SCENARI SULLA PROSSIMA FASE DELLA GUERRA SECONDO IL "WALL STREET JOURNAL" - 1. IL POSSIBILE COLLASSO RUSSO, VISTA L'INADEGUATEZZA DELL'ESERCITO DI PUTIN 2. UN (IMPROBABILE) CROLLO DI KIEV, CON CAMPO LIBERO ALL'INVASORE - 3. IL PANTANO CHE PROLUNGHERÀ LA SITUAZIONE DI STALLO - 4. L'AVANZATA DELLE TRUPPE DI ZELENSKY CHE LASCEREBBE A "MAD VLAD" SOLO I TERRITORI ANNESSI NEL 2014 - 5. UN'ESCALATION MILITARE CHE COMPORTEREBBE...

Articolo del "Wall Street Journal" - dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

volodimyr zelensky 3

Nessuno sa come o quando finirà la guerra in Ucraina, ma è chiaro che al momento la Russia non sta vincendo. Secondo i governi occidentali e gli analisti indipendenti, Mosca non è riuscita a raggiungere l'obiettivo iniziale di un attacco lampo a Kiev per far cadere il governo. E il successo del suo piano B, un'offensiva ridimensionata per respingere le forze ucraine nell'est e nel sud-est del Paese, sembra sempre più difficile.

volodymyr zelensky conferenza stampa nella metropolitana di kiev 1

Alcune cose che sembravano altamente probabili all'inizio della guerra, come il crollo dello Stato ucraino, ora sono considerate improbabili. L'Ucraina sta combattendo una battaglia esistenziale, ha detto il capo dello Stato Maggiore della Difesa britannico, l'ammiraglio Tony Radakin, in un discorso tenuto lunedì a Londra, "e sopravviverà".

In questa ultima fase della guerra, le battaglie con i carri armati sono state sostituite da scambi dominati dall'artiglieria. I russi stanno intraprendendo offensive in alcuni luoghi, tra cui la regione orientale di Luhansk. Hanno infine sconfitto le ultime resistenze ucraine nella città portuale meridionale di Mariupol. Altrove, gli ucraini stanno contrattaccando, soprattutto nel nord, oltre Kharkiv.

PUTIN CON I SOLDATI RUSSI

"La guerra sta entrando in una fase prolungata", ha dichiarato martedì il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ai ministri della Difesa dell'Unione Europea. Ha detto che ci sono "molti indizi che indicano che la Russia si sta preparando per un'operazione militare a lungo termine", compresi i lavori di ingegneria e fortificazione nelle aree di Kherson e Zaporizhya.

Tuttavia, prima o poi la guerra finirà con un cessate il fuoco o un armistizio. Alla luce delle nuove realtà sul terreno, ecco cinque possibili scenari su dove potrebbe andare il conflitto – scrive il WSJ.

Soldati russi

1. Un crollo russo

Le forze ucraine, altamente motivate, ben armate e tatticamente esperte, hanno sfruttato le debolezze dell'esercito russo. I russi hanno lottato con una logistica debole e con il coordinamento dei diversi elementi della loro campagna. Hanno sofferto di un equipaggiamento e di un addestramento inadeguati e, in alcuni casi, di un morale basso. Secondo le analisi occidentali, tra le decine di migliaia di vittime russe stimate, il corpo degli ufficiali è stato seriamente indebolito.

soldati russi curati all'ospedale di zaporizhzhia 5

La maggior parte delle analisi occidentali della guerra suggerisce che il Piano B di Mosca - concentrare le forze a est e a sud-est e ampliare la propria posizione nella regione del Donbas - sta andando molto più lentamente di quanto i russi sperassero. Secondo alcuni, il piano apparente di Mosca di accerchiare le forze ucraine sembra irraggiungibile. Nel frattempo, anche i cannoni occidentali M777 a lungo raggio e altri armamenti sono entrati in azione. Il Pentagono afferma che stanno già facendo la differenza.

soldati russi curati all'ospedale di zaporizhzhia 4

Il meglio che alcuni analisti possono trovare per le prestazioni militari di Mosca fino ad oggi è che non è crollata. "Si potrebbe sostenere che i russi hanno fatto abbastanza bene a tenere insieme il loro esercito, data la pressione a cui sono sottoposti", ha detto Lawrence Freedman, professore emerito di studi sulla guerra al King's College di Londra. Ma, aggiunge, "gli eserciti possono essere fragili".

I funzionari dell'intelligence occidentale hanno notato significativi rifiuti di combattimento da parte delle truppe russe. Hanno anche detto che le unità russe che sono state sbranate nella battaglia per Kiev sono state ributtate in battaglia, spesso con reclute poco addestrate. L'intelligence della difesa del Regno Unito sostiene che l'uso di forze ausiliarie, come i combattenti provenienti dalla Cecenia, ha reso ancora più difficile per la Russia coordinare le forze.

Soldati russi

"Credo che lo scenario che forse viene un po' sottovalutato sia la possibilità di un vero e proprio collasso russo", ha dichiarato Eliot Cohen del gruppo di ricerca politica bipartisan Center for Strategic and International Studies di Washington. Ciò potrebbe comportare un diffuso rifiuto di partecipare alla battaglia, assenze senza permesso o ritirate disordinate.

Anche risultati inferiori a questo avrebbero probabilmente conseguenze a Mosca, ha detto Cohen. "Penso che a un livello fondamentale Putin abbia già perso", ha detto. "Personalmente, trovo difficile immaginare che possa rimanere al potere per un periodo di tempo molto lungo".

soldati ucraini

2. Il crollo dell'Ucraina

Mentre i pesanti danni inflitti dagli ucraini alle forze russe sono stati ben documentati, ci sono meno prove su quanto abbiano sofferto le forze ucraine. Le informazioni disponibili pubblicamente suggeriscono che le perdite e i danni alle attrezzature sono stati significativi, ma le stime occidentali indicano che le perdite sono una frazione di quelle subite dai russi, che secondo le stime dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico avevano 40.000 truppe uccise, ferite o catturate a fine marzo.

soldati ucraini

La cattura di Mariupol è stata una vittoria a lungo cercata dalla Russia, dopo che gli ucraini assediati in un'acciaieria per quasi tre mesi hanno deposto le armi. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato mercoledì che più di 950 soldati ucraini si sono arresi e sono diventati prigionieri di guerra. Secondo gli analisti, le forze di Mosca stanno anche mettendo l'Ucraina sotto forte pressione nei dintorni di Severodonetsk e Lyman, nel Donbas.

soldati ucraini

Senza stime affidabili sulle perdite di vite umane e di equipaggiamento, gli analisti devono cercare altri indizi sullo stato delle forze armate ucraine.

Un parametro di riferimento utilizzato dagli analisti è il modo in cui stanno combattendo. "Sembra che stiano combattendo in modo competente e intelligente, e ci sono segni di cedimento?", afferma Phillips O'Brien, professore di studi strategici presso l'Università di St. Andrews in Scozia, che ha aggiunto di non aver visto questi segni. L'efficacia delle forze ucraine sarà rafforzata anche dalle attrezzature occidentali che arriveranno nel Paese.

soldati ucraini a kiev 3

Michael Clarke, ex direttore del Royal United Services Institute, un think tank londinese sulla sicurezza, ha affermato che la richiesta del Presidente Biden al Congresso di aiuti militari a lungo termine per 33 miliardi di dollari è un segnale che "farà tutto il necessario per garantire che l'Ucraina non fallisca". Questo rende molto meno plausibile che l'Ucraina possa essere sconfitta".

"Non credo che un crollo dell'Ucraina sia probabile. Lo escluderei quasi del tutto", ha detto Freedman del King's College di Londra. "Hanno la motivazione e lo slancio".

3. Il pantano

Le guerre spesso si trasformano in situazioni di stallo che nessuna delle due parti osa perdere. I funzionari occidentali hanno avvertito che il conflitto potrebbe durare fino all'anno prossimo o ben oltre.

soldati ucraini a kiev 6

"La guerra è spesso o può essere un processo di collasso competitivo in cui la vittoria va alla parte ancora in piedi, anche se entrambe stanno soffrendo terribilmente. Questo è stato certamente ciò che è accaduto nel 1918", ha detto Cohen, parlando della fine della Prima Guerra Mondiale.

Uno stallo, ha detto, è "concepibile se si pensa davvero che i russi siano ben trincerati e tenaci e che saranno in grado di generare rimpiazzi per le terribili perdite subite". Ha detto che non lo trova convincente. Secondo lui, uno scenario più probabile è che gli ucraini sfruttino la loro mobilità e superiorità tattica per scegliere i punti da attaccare e penetrare nelle linee russe.

soldati ucraini a kiev 7

Diversi analisti hanno detto di aspettarsi che se l'Ucraina riuscirà a resistere all'attuale offensiva russa nel Donbas, gli ucraini intensificheranno la loro controffensiva nelle prossime settimane, dando inizio a una fase critica della guerra.

Clarke ha affermato che l'esercito russo è troppo piccolo per raggiungere anche i suoi obiettivi limitati in Ucraina. La chiave a lungo termine per Mosca è se gli sforzi di reclutamento daranno frutti e se altri 150.000-180.000 soldati potranno essere portati nel suo esercito permanente.

Data la necessità di addestramento, le nuove reclute non arriverebbero sul campo di battaglia prima della fine dell'anno. "Se l'anno prossimo i russi riusciranno a mobilitare una forza maggiore, allora ci troveremo in uno scenario di stallo", ha detto.

4. I progressi dell'Ucraina

PUTIN ZELENSKY

Dopo aver reindirizzato le proprie forze verso est e sud-est, i russi sembrano essersi affrettati a montare offensive frammentarie, a volte utilizzando truppe che erano state respinte da Kiev, invece di aspettare il momento giusto e radunare una forza su larga scala.

"Sembra che le avanzate russe si esauriranno relativamente presto", ha detto O'Brien. "A un certo punto smetteranno di avanzare e la domanda è: gli ucraini saranno in grado di respingerli?".

volodymyr zelensky

In questa fase, le armi occidentali sono estremamente importanti, secondo gli analisti. Un alto funzionario del Pentagono ha dichiarato lunedì che l'Ucraina ha riferito che 74 dei 90 cannoni d'artiglieria M777 che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina si trovano in posizioni avanzate intorno a Kharkhiv e altrove.

La lunga gittata di questi obici permette agli ucraini di attaccare le forze russe senza mettersi a distanza di tiro. L'Ucraina sta ricevendo anche altre attrezzature occidentali, tra cui i droni Switchblade e Phoenix Ghost. "La combinazione di droni e artiglieria è piuttosto potente", ha detto Freedman.

URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY

Se gli ucraini avanzano, la domanda successiva è dove si fermeranno. L'obiettivo minimo per l'Ucraina sarebbero le linee di controllo in vigore il 23 febbraio, il giorno prima dell'invasione russa. Questo lascerebbe a Mosca il controllo di due enclavi nel Donbass e della Crimea, che ha annesso nel 2014.

Secondo gli analisti, se gli ucraini dovessero avere successo, l'arresto rappresenterebbe una sfida politica per il presidente ucraino Volodomyr Zelensky. La tentazione sarebbe quella di spingere i russi ad arretrare ulteriormente.

volodymyr zelensky

Le operazioni offensive sono più impegnative di quelle difensive. Avanzare attraverso zone in cui i russi sono da tempo trincerati, nel Donbas e in particolare in Crimea, un grande premio per Putin, sarebbe ambizioso per l'Ucraina. Le pressioni esterne su Zelensky, in particolare da parte degli europei, per limitare l'avanzata, probabilmente aumenterebbero.

"Al punto in cui gli alleati occidentali sono divisi sul fatto che stiamo cercando di vincere la guerra o di porvi fine... è più difficile per gli ucraini andare avanti come hanno fatto", ha detto Clarke.

5. Escalation

putin e la minaccia nucleare 8

Molte discussioni occidentali, in particolare in Europa nel periodo precedente la guerra, hanno riguardato la necessità di assicurarsi che Putin avesse una via d'uscita. Alcuni analisti ora si preoccupano di mettere alle strette il leader russo per evitare che si scateni e inasprisca il conflitto, ad esempio introducendo armi nucleari o chimiche tattiche sul campo di battaglia.

Gli analisti occidentali dicono che questo è possibile, ma improbabile. Anche se venissero usate armi nucleari sul campo di battaglia, il conflitto non degenererebbe automaticamente in uno scambio di missili balistici intercontinentali tra Russia e Occidente.

putin e la minaccia nucleare 9

L'uso di armi nucleari da parte della Russia romperebbe un tabù contro il loro utilizzo in guerra che dura dal 1945. La reazione sarebbe tale, ha detto Cohen, che "credo che se Putin si spingesse davvero a tanto, troverebbe i suoi ordini rallentati dai suoi immediati subordinati".

L'uso di tali armi attirerebbe un'ampia condanna internazionale e probabilmente susciterebbe una risposta volta a isolare ulteriormente l'economia russa, anche attraverso l'eventuale introduzione delle cosiddette sanzioni secondarie, che prenderebbero di mira non solo le entità russe, ma anche qualsiasi società che faccia affari in Russia.

putin e la minaccia nucleare 7

Il fattore principale contro l'uso di tali armi, secondo gli analisti, è che non fornirebbe alcun vantaggio nei combattimenti - dove entrambe le parti sono vicine l'una all'altra e dove non ci sono concentrazioni su larga scala di forze ucraine.

putin e la minaccia nucleare 6

"Un'arma nucleare sul campo di battaglia non serve a nulla. Molte armi nucleari sul campo di battaglia creano solo un sacco di fallout ed è probabile che eliminino alcuni dei tuoi stessi cittadini", ha detto Freedman. Le armi chimiche sono difficili da dirigere e rischiose per le proprie truppe, il che le rende ancora più inefficaci.

putin e la minaccia nucleare 5

Altri due motivi per usarle, anche lontano dai campi di battaglia, sarebbero quelli di terrorizzare il Paese, nel tentativo di influenzare i decisori a Kiev o di incoraggiare i governi occidentali a fare pressione sull'Ucraina per ottenere la pace. Entrambe le strade sono ipoteticamente plausibili ma improbabili, secondo gli analisti.

Qualsiasi uso di queste armi attirerebbe probabilmente l'Occidente ancora di più nel conflitto. Secondo gli analisti, una risposta nucleare da parte delle potenze occidentali sarebbe improbabile, ma una risposta militare convenzionale probabile.

putin e la minaccia nucleare 4

Le attuali linee rosse che impediscono alle forze occidentali di effettuare operazioni aeree in Ucraina probabilmente cadrebbero e una no-fly zone diventerebbe una possibilità. Cohen ha detto che la flotta russa del Mar Nero potrebbe diventare un potenziale obiettivo occidentale. Viste le battaglie dell'aviazione russa contro l'Ucraina, un attore razionale a Mosca vorrebbe evitare scontri diretti con gli Stati Uniti e le altre forze aeree occidentali.

Ciò solleva la questione se Putin sia un attore razionale. "Se Putin vuole fare qualcosa di completamente irrazionale, potrebbe farlo, ma questo non significa che abbiamo un modo razionale per fermarlo", ha detto Freedman.