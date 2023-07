13 lug 2023 18:31

L'ULTIMA FOLLIA DEI CENSORI IN SERVIZIO PERMANENTE: NON SI POSSONO PIÙ FARE FOTO ALLE ATLETE A GAMBE APERTE - LA DECISIONE È DELLA FEDERGINNASTICA SVIZZERA, E SI PROPONE L'OBIETTIVO DI IMPEDIRE LA SESSUALIZZAZIONE DELLE SPORTIVE. IL PROSSIMO PASSO QUALE SARÀ? VIETARE LA DIRETTA TELEVISIVA DELLE OLIMPIADI O COPRIRE LE GINNASTE CON IL BURQA? - CHI NON SI ATTERRÀ ALLE NUOVE REGOLE RISCHIERÀ IL...